Міноборони розробляє цифрову систему підтримки державного гарантування якості продукції ОПК

Міністерство оборони України активно працює над цифровізацією системи оборонних закупівель. У межах цього процесу триває розробка інформаційно-комунікаційної системи підтримки державного гарантування якості продукції оборонно-промислового комплекса.

Нова цифрова система має підвищити прозорість оборонних закупівель та довіру до вітчизняних виробників озброєння та військової техніки.

Це технологічне рішення також необхідне, щоб вирішити такі важливі завдання: автоматизувати та уніфікувати процедури державного гарантування якості, а також підвищити прозорість процесів в рамках виконання робіт з державного гарантування якості; підвищити ефективність планування, координації та контролю виконання робіт з державного гарантування якості.

На сайті Міноборони в розділі «Діяльність – Закупівельна» вже запрацювала у тестовому режимі відкрита частина нової цифрової системи. Усі користувачі можуть ознайомитися з такою інформацією: основними напрямами та механізмами роботи системи державного гарантування якості; актуальною законодавчою базою у сфері державного гарантування якості; стандартами НАТО серії AQAP, які прийняті в Україні як військові стандарти.

