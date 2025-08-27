 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Міноборони розробляє цифрову систему підтримки державного гарантування якості продукції ОПК

27 августа 2025 г., 8:25
0 
 

Міноборони розробляє цифрову систему підтримки державного гарантування якості продукції ОПК

Міністерство оборони України активно працює над цифровізацією системи оборонних закупівель. У межах цього процесу триває розробка інформаційно-комунікаційної системи підтримки державного гарантування якості продукції оборонно-промислового комплекса.

Нова цифрова система має підвищити прозорість оборонних закупівель та довіру до вітчизняних виробників озброєння та військової техніки.

Це технологічне рішення також необхідне, щоб вирішити такі важливі завдання: автоматизувати та уніфікувати процедури державного гарантування якості, а також підвищити прозорість процесів в рамках виконання робіт з державного гарантування якості; підвищити ефективність планування, координації та контролю виконання робіт з державного гарантування якості.

На сайті Міноборони в розділі «Діяльність – Закупівельна» вже запрацювала у тестовому режимі відкрита частина нової цифрової системи. Усі користувачі можуть ознайомитися з такою інформацією: основними напрямами та механізмами роботи системи державного гарантування якості; актуальною законодавчою базою у сфері державного гарантування якості; стандартами НАТО серії AQAP, які прийняті в Україні як військові стандарти.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  