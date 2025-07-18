Міноборони спростило правила використання БпЛА

18 июля 2025 г., 8:15

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Міністерство оборони України затвердило зміни до ключових чотирьох наказів про використання безпілотників, скасувавши неактуальні під час війни вимоги. На період воєнного стану та протягом трьох місяців від його припинення відтепер не застосовується низка їх положень.





Спрощено вимоги до польотів та обслуговування безпілотників. Зокрема, правила виконання польотів безпілотними авіаційними комплексами державної авіації України не діятимуть щодо БпАК разового використання усіх типів та класів, а також БпАК I класу категорій «мікро» (тактичні, вагою до 2 кг, наприклад Mavic 3) та «міні» (тактичні поля бою, вагою до 15 кг, типу DJI Matrice 300). Більшість видів БпАК не підлягають обов’язковому внесенню до реєстру державних повітряних суден.





Персонал з керування безпілотниками І класу не потрібно направляти на обов'язкову льотну лікарську експертизу для визначення придатності до польотів, згідно змін. Допуск до керування БпАК надає наказом командир частини. Правила медичного забезпечення польотів державної авіації не застосовуються до екіпажів БпАК І класу.





«Умови фронту змінюються швидко, і ми працюємо над тим, щоб військові мали більше свободи в застосуванні сучасних технологій. Регулювання не має зайве обтяжувати їх, створювати бюрократичні перепони», – говорить заступник міністра оборони Валерій Чуркін.





«Норми привели у відповідність до реалій сучасної війни. Ухвалені до повномасштабного вторгнення накази містили правила, які неможливо виконати через високу інтенсивність бойових дій, велику кількість різних типів БпАК, швидку зміну технологій їх використання. Деякі з них не просто не відповідали реальності, а й були небезпечні. Наприклад, існувала вимога розміщувати на безпілотниках контактні дані операторів», – пояснює Юлія Марушевська, керівниця Офісу змін МОУ.





Зауважимо, що Міністерство оборони вжило цих заходів у відповідь на запити військових, котрі вказували на необхідність скасувати застарілі правила, зокрема через дерегуляційний портал МОУ.

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