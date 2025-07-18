Amazon Web Services скорочує сотні робочих місць на тлі оптимізації

18 июля 2025 г., 9:35

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Reuters повідомляє, що Amazon Web Services (AWS) скоротив щонайменше сотні робочих місць. Це рішення було прийнято лише через місяць після того, як генеральний директор Amazon Енді Джессі (Andy Jassy) попередив, що впровадження інструментів генеративного штучного інтелекту призведе до скорочення робочої сили.

Представник Amazon підтвердив факт скорочень, але не назвав конкретного числа звільнених. На кінець березня Amazon мав 1.6 мільйона штатних та позаштатних працівників по всьому світу.

Зазначається, що компанія приєднується до зростаючого списку технологічних гігантів, включаючи Microsoft, Meta та CrowdStrike, які також оголосили про скорочення штату цього року.

Багато корпорацій все частіше використовують штучний інтелект для написання коду для свого програмного забезпечення та впроваджують АІ-агентів для автоматизації рутинних завдань, прагнучи заощадити кошти та зменшити залежність від людського ресурсу.

"Ми прийняли складне бізнес-рішення про скорочення деяких посад у певних командах AWS", – заявив представник Amazon в електронному листі. - Ці рішення необхідні, оскільки ми продовжуємо інвестувати, наймати та оптимізувати ресурси для забезпечення інновацій для наших клієнтів".

Попри скорочення, продажі AWS зросли на 17% у першому кварталі до 29.3 мільярда доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року, а операційний прибуток збільшився на 23% до 11.5 мільярда доларів.

Кілька співробітників повідомили Reuters, що отримали електронні листи у четвер вранці про їхнє звільнення та деактивацію їхніх комп'ютерів. Хоча повний обсяг скорочень не встановлено, відомо, що постраждала щонайменше одна група, відома як "фахівці" (specialists), які працюють з клієнтами над створенням нових ідей продуктів та продажем існуючих послуг. За даними Amazon, скорочення торкнулися кількох груп в AWS.

Amazon продовжує точкові скорочення робочих місць, нещодавно це відбулося в підрозділах книг, пристроїв та послуг, а також у подкаст-підрозділі Wondery. Генеральний директор Енді Джессі активно прагне зменшити те, що він описує як надмірну бюрократію в компанії, зокрема шляхом скорочення менеджерських посад.

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