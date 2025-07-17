TSMC отримала рекордний прибуток за кварталі - 13,5 млрд дол.

17 июля 2025 г., 17:35

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TSMC сьогодні повідомила про рекордний прибуток за другий квартал 2025 року, який перевершив прогнози ринку. Результати були зумовлені надзвичайно високим попитом на чипи для штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень. Проте, компанія висловила обережність щодо можливого впливу тарифів США на майбутні доходи, хоча, можливо, не раніше четвертого кварталу.





За другий квартал, що завершився 30 червня 2025 року, консолідований дохід TSMC склав 933,79 млрд тайванських доларів (30,07 млрд дол.). Це означає зростання на 44,4% (у доларах США) порівняно з аналогічним періодом минулого року. Чистий прибуток досяг історичного максимуму у 398,27 млрд тайванських доларів (13,5 млрд дол.), що на 60,7% більше у річному вимірі. Зафіксовано п'ятий поспіль квартал двозначного зростання. Валова маржа за квартал становила 58,6%, операційна маржа – 49,6%, а чиста маржа прибутку – 42,7%.





«Наш бізнес у другому кварталі підтримувався постійно високим попитом, пов'язаним зі штучним інтелектом та високопродуктивними обчисленнями, — заявив Вендел Хуан (Wendell Huang), старший віцепрезидент та фінансовий директор TSMC. — Переходячи у третій квартал 2025 року, ми очікуємо, що наш бізнес буде підтримуватися сильним попитом на наші передові технології процесу».





На частку 3-нанометрових технологій припало 24% від загального доходу від продажу пластин, 5-нанометрових – 36%, а 7-нанометрових – 14%. Загалом, передові технології (визначені як 7-нанометрові та більш досконалі) склали 74% від загального доходу від продажу пластин.





Коментуючи перспективи, головний виконавчий директор К.К. Вей (C.C. Wei) на пресконференції зазначив, що попит на штучний інтелект стає "все сильнішим і сильнішим". Він також позитивно оцінив нещодавнє рішення уряду США, яке дозволило ключовому клієнту компанії, Nvidia, відновити продажі АІ-чипів H20 до Китаю. «Китай — великий ринок, і мій клієнт може продовжувати постачати чип на цей великий ринок, і це дуже позитивна новина для них, а отже, і для TSMC», — сказав Вей.





На третій квартал 2025 року TSMC прогнозує дохід у діапазоні від 31,8 млрд дол. до 33,0 млрд дол., що передбачає черговий значний стрибок продажів (до 40%). Очікується, що валова маржа становитиме від 55,5% до 57,5%, а операційна маржа – від 45,5% до 47,5%.





Проте, К.К. Вей попередив, що імпульс для прибутків у четвертому кварталі може бути іншим. «Ми враховуємо можливий вплив тарифів та багато інших невизначеностей, тому ми стаємо більш консервативними», — заявив він, додавши, що TSMC поки не бачить змін у поведінці клієнтів. Зміцнення тайванського долара щодо долара США (близько 12% з початку року) також негативно позначиться на маржі. Збільшення інвестицій TSMC у нові заводи в США та Японії може вплинути на маржу у третьому кварталі. Компанія дотримується свого плану капітальних витрат на 2025 рік у розмірі від 38 млрд дол. до 42 млрд дол.





Акції TSMC, що котируються на Тайвані, торік зросли приблизно на 80%, але цього року - лише на 5% через побоювання щодо тарифів та несприятливих курсів валют.

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