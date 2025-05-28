Salesforce придбає Informatica за 8 млрд дол.

28 мая 2025 г., 9:35

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Майже місяць тому зʼявилися чутки, що начебто Salesforce веде перемовини про покупку компанії Informatica. Видання The Wall Street Journal надавало оцінку приблизно у 10 мільярдів доларів. І ось прийшла офіційна заява компаній про угоду на суму в 8 мільярдів доларів.

Слід зазначити, що озвучена ціна придбання вже включає існуючу частку Salesforce в Informatica. Інші акціонери останньої отримають 25 дол. за акцію.

Informatica продає одну з найпопулярніших у галузі платформ ETL (extract/transform/load). Компанії використовують це програмне забезпечення для переміщення даних між додатками. Одне із завдань, яке може полегшити платформа, - це процес завантаження записів зі сторонніх систем у Salesforce.

Аналітики зазначають, що Salesforce та Informatica мають добре налагоджене партнерство, яке дозволяє їхнім спільним клієнтам безперешкодно синхронізувати дані між різними додатками.

Користувачі можуть використовувати також платформу Informatica для пошуку проблем з якістю у своїх наборах даних, видалення непотрібних копій файлів та виконання супутніх завдань. Компанія заявляє, що її клієнтська база налічує понад 5 000 організацій по всьому світу.

Salesforce використовуватиме технологію компанії для вдосконалення своєї платформи Agentforce. Представлена минулого року, вона дозволяє створювати АІ-агентів, які можуть автоматизувати різні завдання.

За словами Salesforce, здатність Informatica отримувати дані із зовнішніх систем допоможе агентам АІ Agentforce знаходити інформацію, необхідну для відповідей на запитання користувачів. Компанія також бачить інші переваги - платформа Informatica збирає метадані про записи, які вона обробляє, в тому числі про те, де ці записи спочатку зберігалися, як вони змінювалися і як використовуються. Ці метадані можуть допомогти агентам АІ точніше інтерпретувати інформацію, яку вони обробляють.

Salesforce також інтегрує технологію Informatica зі своєю хмарою даних. Подібно до інструментів ETL, ця платформа дозволяє додаткам отримувати доступ до даних, що зберігаються в зовнішніх системах. Різниця полягає в тому, що Data Cloud обробляє інформацію за допомогою методу, відомого як нульова копія. За словами представників Salesforce, такий підхід усуває необхідність створювати копії записів перед тим, як обмінюватися ними між додатками, що є обов'язковою вимогою в стандартних робочих процесах ETL.

Ринкові спостерігачі вважають, що купівля Informatica надасть Salesforce не тільки можливості щодо розширення хмари даних і забезпечить ще одне джерело доходу, але й допоможе вийти за межі свого сегменту впроваджень. Це придбання платформи даних надає Salesforce, разом з попередньою покупкою MuleSoft, значні можливості для відображення, використання, збору і, за необхідності, переміщення даних і метаданих, які будуть мати вирішальне значення для створення агентів АІ.

Очікується, що угода буде закрита на початку 2027 фінансового року, який почнеться в лютому наступного року.

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