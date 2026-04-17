З початку тижня фахівці ДСНС знешкодили 429 вибухонебезпечних предметів.

17 апреля 2026 г., 8:25

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучались 363 рази, виявлено, вилучено і знешкоджено 429 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 51,82 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 54 тис. 996, Херсонщині – 29 тис. 532, Донеччині – 18 тис. 694, Київщині – 17 тис. 39, Миколаївщині – 12 тис. 902, Чернігівщині – 8 тис. 717, Сумщині – 7 тис. 611.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 647 тис. 613 од. вибухонебезпечних предметів, у тому числі 5 тис. 161 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 196 тис. 555 га.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101.

