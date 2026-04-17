Anthropic представляє Claude Opus 4.7 - покращений зір та новий рівень автономності у програмуванні

Як повідомляє розробник, оновлення дозволяє користувачам впевнено делегувати моделі найбільш трудомісткі кодинг-завдання, які раніше потребували постійного нагляду людини. Claude Opus 4.7 вирізняється здатністю до ретельного планування довгих робочих циклів та самостійної верифікації отриманих результатів перед наданням фінальної відповіді.

Важливим оновленням стала покращена підтримка мультимодальності. Тепер модель здатна обробляти зображення з високою роздільною здатністю до 2576 пікселів по довшій стороні (приблизно 3,75 мегапікселя), що втричі перевищує можливості попередніх версій. Це відкриває шлях до точного аналізу щільних скріншотів, вилучення даних зі складних діаграм та роботи з документами, де критично важливою є кожна візуальна деталь. Окрім технічних завдань, Claude Opus 4.7 демонструє вищу якість у створенні професійного контенту, зокрема презентацій та інтерфейсів.

Anthropic також інтегрувала нові механізми безпеки, спрямовані на запобігання зловживанням у сфері кібербезпеки. Хоча Claude Opus 4.7 менш потужна за флагманську Claude Mythos Preview, вона стала першою моделлю, на якій протестовано систему автоматичного блокування запитів, пов'язаних із забороненою кібердіяльністю. Для фахівців галузі, які використовують АІ з легітимною метою (наприклад, для пошуку вразливостей або ред-тімінгу), компанія запускає спеціальну програму Cyber Verification Program.

Разом із виходом моделі розробники отримали нові інструменти контролю, зокрема рівень зусилля xhigh (extra high). Це дозволяє точніше балансувати між глибиною міркувань моделі та швидкістю її відповіді. У межах платформи Claude API також з'явилася функція task budgets, яка дає змогу розробникам встановлювати ліміти на витрати токенів під час тривалих автономних запусків. Вартість доступу до Claude Opus 4.7 залишається ідентичною до попередньої версії 4.6: 5 дол. за мільйон вхідних токенів та 25 дол. за мільйон вихідних.

Випуск Claude Opus 4.7 свідчить про зміну пріоритетів Anthropic: від простого покращення логіки мовних моделей до створення повноцінних автономних агентів. Здатність АІ самостійно перевіряти свої висновки та буквально слідувати інструкціям вказує на подолання критичного бар'єру в довірі до AI-інструментів у корпоративному секторі. Проте буквальне виконання команд може стати новим викликом для користувачів, чиї промпти були оптимізовані під менш точні попередні моделі, що вимагатиме масового переналаштування існуючих робочих процесів.

