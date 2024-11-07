Мінфін починає реалізацію концепції побудови приватної хмари системи управління державними фінансами

7 ноября 2024 г., 10:25

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Під головуванням міністра фінансів України Сергія Марченка 6 листопада відбулося засідання Комітету з управління інформаційними технологіями в системі управління державними фінансами.

Міністр наголосив, що команда Мінфіну готова до подальшого розвитку та зміцнення ІТ-компонентів у рамках реалізації Стратегії цифрового розвитку та Національної стратегії доходів, що відповідає зобов’язанням перед міжнародними партнерами.

«Розгортання Приватної Хмари дозволить оптимізувати існуючу та побудувати нову еталонну інфраструктуру з наступною міграцією всіх ресурсів на неї. Це відповідатиме стратегії здійснення цифрового розвитку, як для Міністерства Фінансів України, так і для ряду підпорядкованих йому державних установ» - зазначив заступник міністра фінансів України Олександр Грубіян.

Фахівці EU4PFM нададуть Мінфіну експертну підтримку у проведенні дослідження ІТ-інфраструктури підвідомчих організацій.

Міжнародний ключовий експерт EU4PFM з питань ІТ Драган Єремич підкреслив, що ця структура повністю підтримує оголошену ініціативу. Цього року Проект вже надав Міністерству фінансів допомогу в розробці високорівневого опису дизайну для приватної хмари для установ системи управління державними фінансами і продовжить надавати експертну підтримку в процесі ІТ-консолідації.

«ІТ-консолідація як реформа має принести значні переваги: більш ефективне управління інформаційними системами, високу доступність і підвищену безпеку. Однак це складний процес, який повинен здійснюватися поетапно та ґрунтуватися на реалістичному плануванні», — зазначив Драган Єремич.

У засіданні також взяли участь представники Міністерства цифрової трансформації України, Державної аудиторської служби України, Державної казначейської служби України, Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Державної служби фінансового моніторингу України, Державної установи «Відкриті публічні фінанси», Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби Безпеки України.

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