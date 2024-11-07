O-Digital відмічає пʼятиріччя!  

7 ноября 2024 г., 9:45

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У 2019 року було створено окрему ІТ-компанію O-Digital, яка на той час входила до загальноукраїнського холдингу OKKO GROUP, флагманом якого є мережа з 400 автозаправних мультифункціональних комплексів під брендом ОККО.

Головними завданням на той момент було забезпечення транзиту ІТ- інновацій та складних компетенцій між різними корпораціями-замовниками. А також створити можливість подальшого розвитку власної групи ІТ-професіоналів за межами виключно однією компанії, але збереження її як єдиної потужної та амбітної команди.

Наприкінці 2022 року O-Digital вийшла з OKKO GROUP та зараз є самостійною та незалежною ІТ-компанією, яка керується виключно принципами відкритих інновації, партнерства та колаборації з іншими компаніями.

Сьогодні O-Digital – це команда ІТ-професіоналів та бізнес-консультантів, з 20-ті річним досвідом цифрових трансформацій різних компаній.

«Наша компанія допомагає замовникам стати більш потужними та ефективними за рахунок реінжинірингу бізнес-процесів, впровадження нових цифрових сервісів і нових продуктів для своїх клієнтів і постачальників. Ми себе позиціонуємо як IT-партнер, який може повністю переконфігурувати і трансформувати в цілому IT-функцію компанії-замовника, починаючи від проведення аудитів, оцінки зрілості та формування в цілому концепції IT-розвитку клієнту», зазначив засновник та керівник O-Digital Олександр Ляшенко.

Виходячи за рамки загальної цифровізації, O-Digital надає клієнтам можливість створювати нові продукти за допомогою інноваційних технологій, виходити на інші ринки та знаходити нові форми співпраці з усім світом.

O-Digital є партнером і співпрацює з такими гигантами індустрії, як SAP, Microsoft, IBM, HP, Cisco, Lenovo.

Серед клієнтів O-Digital - Кабінет Міністрів України, Нафтогаз, ПУМБ, TAS-Agro,«Універсальна», «Добробут» та інші помітні в Україні компанії та структури.

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