Databricks вже коштує 100 млрд дол. завдяки новому раунду фінансування

За повідомленням Reuters, аналітична компанія Databricks заявила, що її оціночна вартість має зрости на 61% — до понад 100 млрд дол. у новому раунді фінансування. Це відбувається менш ніж за рік після попереднього раунду, що свідчить про високий попит інвесторів на швидкозростаючі AI-стартапи.

Компанія підписала угоду про проведення раунду фінансування Series K, який, за словами джерела, близького до ситуації, може перевищити 1 млрд дол.. Інвесторами виступають існуючі партнери, зокрема Thrive Capital, Insight Partners та Andreessen Horowitz. Це робить Databricks однією з найцінніших приватних AI-компаній у світі.

Компанія, яка має близько 15 000 клієнтів, включаючи Block, Shell та Rivian, повідомила, що до липня її річний дохід сягне 3,7 млрд дол. при річному зростанні на 50%. За словами генерального директора Алі Ґодсі (Ali Ghodsi), фірма стала прибутковою за грошовим потоком у січні і з того часу отримує безліч запитів від інвесторів, особливо після успішного IPO компанії Figma.

Залучені кошти Databricks планує інвестувати у свій новий продукт, на базі технологій придбаного стартапу Neon. Крім того, кошти будуть спрямовані на створення так званих AI-агентів, які здатні автономно виконувати завдання, а також на злиття та поглинання інших AI-компаній і наймання найкращих фахівців у цій галузі. За словами Алі Ґодсі, відбувається "революція в IT, де IT-фахівці переходять від купівлі готового програмного забезпечення до створення власних внутрішніх застосунків для своїх компаній".

Згідно з коментарем старшого аналітика PitchBook Дерека Ернандеса (Derek Hernandez), такий рівень оцінки свідчить про концентрацію капіталу в компаніях, які вважаються лідерами на ринках фундаментальних технологій. Це відбувається в умовах, коли стартапи все частіше залишаються приватними через високі відсоткові ставки та непередбачуваний апетит до IPO. Аналітик Кріс Лоуренс (Chris Lawrence) із Labyrinth Capital Partners зазначив, що "те, що раніше було раундом перед IPO, тепер часто є Series G або пізнішими, а капітал, що надходить, функціонує як публічні акції, але без публічного нагляду". Databricks має близько 8000 співробітників та конкурує з публічною компанією Snowflake, ринкова капіталізація якої становить 66 млрд дол.

