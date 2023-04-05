«Мінцифра» закликає долучитися до обговорення стратегії розвитку екосистеми інновацій в Україні

5 апреля 2023 г., 17:35

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«Міністерство цифрової трансформації» представило до обговорення «Стратегію розвитку екосистеми інновацій в Україні». Це попередня версія програми технологічних змін у нашій державі. За результатами обговорення буде сформовано фінальний план змін.

Стратегія визначає пріоритетні інноваційні сфери: defense tech, штучний інтелект, FinTech, Green Tech, AgriTech, кібербезпека, Індустрія 4.0.

«Україна посідає 49-те місце у світі за рівнем розвитку інновацій. Для створення стратегії ми вивчали досвід Естонії, Швейцарії, Швеції, Ізраїлю та інших передових країн. Бачимо величезні перспективи в напрямах defense tech, агротек та gov-tech. Реалізація стратегії допоможе створити нові робочі місця, розвинути цифрову державу та забезпечити економічне зростання», – вважає Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.

Стратегія складається з десяти пакетів ініціатив у різних сферах діяльності. Це, зокрема, розвиток культури інноваційного підприємництва, програми для створення та акселерації стартапів, інноваційна трансформація малого та середнього бізнесу, високотехнологічний експорт.

Розробка документа відбулася на платформі «Центру економічного відновлення за експертної допомоги» консалтингової компанії Civitta. До розробки стратегії долучилися державні інституції, інвестиційні фонди, організації інкубаційно-акселераційної підтримки, бізнес-асоціації, освітні заклади та науковці.

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