 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Квартальний випуск панелей LCD-моніторів збільшиться на 15% і може повернутися до допандемічного рівня

5 апреля 2023 г., 16:25
0 
 
За оцінками TrendForce, в I кв. було відвантажено приблизно 31,9 млн панелей LCD-моніторів, що свідчить про зниження на 2,6% кв/кв та 33,4% р/р. Таке падіння поставок можна пояснити кількома факторами, включаючи меншу кількість робочих днів, слабкий попит на кінцевому ринку та коригування запасів. Однак, починаючи з березня, виробники моніторів стали більш оптимістично оцінювати попит, що призвело до збільшення кількості замовлень на панелі.
 
За прогнозами TrendForce, в ІІ кв. обсяг поставок досягне 36,7 млн одиниць, що на 15,1% більше, ніж у попередньому кварталі. Цікаво порівняти цю цифру з показниками до пандемії - 37,3 млн у IІ кв. 2018 р. та 35,4 млн в IІ кв. 2019 р.
 
TrendForce пояснює, що є три основні фактори, які сприяли збільшенню обсягів відправлень в IІ кв. 2023: По-перше, інтернет-кафе в Китаї спостерігають зростаючий приплив клієнтів після того, як в грудні минулого року були зняті обмеження, пов’язані з COVID. Щоб залучити цих клієнтів, кафе працюють над оновленням своїх поточних ігрових РК-моніторів до більш високорівневих моделей. Однак поточна пропозиція мікросхем (DDIC і T-cons), що використовуються у виробництві цих ігрових моніторів, може виявитися недостатньою для задоволення такого раптового зростання попиту.
 
По-друге, виробники моніторів помітили, що попит з боку міжнародних логістичних каналів зростає, останні працюють над поповненням своїх запасів після розпродажу протягом кількох кварталів. Нарешті, в той час, як бренди моніторного сегменту були змушені боротися із замороженим споживчим ринком у 2022 році, зараз вони створюють запаси в рамках підготовки до Day 618 в Китаї, який, як очікується, пожвавить продажі, оскільки країна послаблює обмеження, пов’язані з COVID, у спробі відновити свою економіку.
 
TrendForce вважає, що відновлення попиту у IІ кв. в першу чергу буде стимулюватися споживачами, в той час як попит з боку комерційного сегменту продовжує залишатися млявим; ми можемо очікувати, що у другому півріччі бренди продовжуватимуть зберігати консервативний прогноз щодо комерційного попиту. Тим часом з наближенням традиційно пікового останнього півріччя, судячи з того, наскільки успішними були продажі під час Day 618 в Китаї та на європейських ринках, на споживчих ринках можуть з’явитися подальші можливості для зростання попиту.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  