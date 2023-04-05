Квартальний випуск панелей LCD-моніторів збільшиться на 15% і може повернутися до допандемічного рівня

5 апреля 2023 г., 16:25

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За оцінками TrendForce, в I кв. було відвантажено приблизно 31,9 млн панелей LCD-моніторів, що свідчить про зниження на 2,6% кв/кв та 33,4% р/р. Таке падіння поставок можна пояснити кількома факторами, включаючи меншу кількість робочих днів, слабкий попит на кінцевому ринку та коригування запасів. Однак, починаючи з березня, виробники моніторів стали більш оптимістично оцінювати попит, що призвело до збільшення кількості замовлень на панелі.

За прогнозами TrendForce, в ІІ кв. обсяг поставок досягне 36,7 млн одиниць, що на 15,1% більше, ніж у попередньому кварталі. Цікаво порівняти цю цифру з показниками до пандемії - 37,3 млн у IІ кв. 2018 р. та 35,4 млн в IІ кв. 2019 р.

TrendForce пояснює, що є три основні фактори, які сприяли збільшенню обсягів відправлень в IІ кв. 2023: По-перше, інтернет-кафе в Китаї спостерігають зростаючий приплив клієнтів після того, як в грудні минулого року були зняті обмеження, пов’язані з COVID. Щоб залучити цих клієнтів, кафе працюють над оновленням своїх поточних ігрових РК-моніторів до більш високорівневих моделей. Однак поточна пропозиція мікросхем (DDIC і T-cons), що використовуються у виробництві цих ігрових моніторів, може виявитися недостатньою для задоволення такого раптового зростання попиту.

По-друге, виробники моніторів помітили, що попит з боку міжнародних логістичних каналів зростає, останні працюють над поповненням своїх запасів після розпродажу протягом кількох кварталів. Нарешті, в той час, як бренди моніторного сегменту були змушені боротися із замороженим споживчим ринком у 2022 році, зараз вони створюють запаси в рамках підготовки до Day 618 в Китаї, який, як очікується, пожвавить продажі, оскільки країна послаблює обмеження, пов’язані з COVID, у спробі відновити свою економіку.

TrendForce вважає, що відновлення попиту у IІ кв. в першу чергу буде стимулюватися споживачами, в той час як попит з боку комерційного сегменту продовжує залишатися млявим; ми можемо очікувати, що у другому півріччі бренди продовжуватимуть зберігати консервативний прогноз щодо комерційного попиту. Тим часом з наближенням традиційно пікового останнього півріччя, судячи з того, наскільки успішними були продажі під час Day 618 в Китаї та на європейських ринках, на споживчих ринках можуть з’явитися подальші можливості для зростання попиту.

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