Дохід Foxconn за червень зріс на 10,09% до 18,68 млрд дол.

7 июля 2025 г., 13:35

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Тайванська компанія Foxconn (Hon Hai Precision Industry), найбільший у світі контрактний виробник електроніки, оголосила про рекордний дохід у другому кварталі, зумовлений сильним попитом на продукти штучного інтелекту. Проте компанія попередила про потенційні перешкоди, пов'язані з геополітичною ситуацією та коливаннями обмінних курсів.





Квартальний дохід зріс на 15,82% у річному вимірі, сягнувши 1,797 трлн тайванських доларів (приблизно 55,4 млрд дол.), що перевищило прогноз аналітиків у 1,7896 трлн тайванських доларів.





Foxconn заявила, що стійкий попит на АІ-продукцію призвів до значного зростання доходів її підрозділу хмарних та мережевих продуктів. Водночас, сегмент смарт-споживчої електроніки, що включає iPhone, продемонстрував "стабільне" зростання доходів у річному вимірі, на яке вплинули коливання обмінних курсів.





Дохід компанії за червень зріс на 10,09% у річному вимірі, досягнувши 540,237 млрд тайванських доларів (приблизно 18,68 млрд дол.), що стало рекордним показником для цього місяця.





Foxconn очікує зростання у поточному кварталі порівняно з попередніми трьома місяцями та аналогічним періодом минулого року, але попереджає про потенційні ризики для зростання.





"Вплив мінливих глобальних політичних та економічних умов, а також змін обмінних курсів потребуватиме постійного ретельного моніторингу", – заявили в компанії, не уточнюючи деталей, вказує Reuters. Ці застереження з'явилися на тлі того, як президент США Дональд Трамп заявив, що підписав листи до 12 країн, де виклав різні рівні тарифів, з якими вони зіткнуться на товари, що експортуються до Сполучених Штатів.





Акції Foxconn минулого року зросли на 76%, значно випередивши зростання тайванського ринку на 28,5%. Проте цього року вони впали на 12,5%, що відображає ширший тиск на технологічні акції, похитнуті бурхливою торговельною політикою.

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