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MicroStrategy вновь воложилась в криптовалюту - у компании уже 40 824 биткоина

8 декабря 2020 г., 15:37

MicroStrategy вновь воложилась в криптовалюту - у компании уже 40 824 биткоина

MicroStrategy, больше известная как разработчик решений в области бизнес-аналитики, сообщила о том, что удвоила ставку на биткоины.

Компания заявила в понедельник, что планирует предложить на рынке конвертируемые облигации на сумму 400 млн долл., чтобы купить больше криптовалюты.

Поступления от предложения будут инвестированы в биткоин «до определения потребностей в оборотном капитале», - говорится в заявлении компании из Вирджинии.

MicroStrategy в июле представила свою стратегию распределения капитала, которая включает в том числе и инвестирование до 250 млн долл. в активы, включая биткойн.

Компания приобрела больше криптовалюты 4 декабря, заявив в документации, что в настоящее время у нее в общей сложности около 40 824 биткоина.

Акции компании выросли вдвое с начала ноября, так как цена биткойнов также выросла.

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