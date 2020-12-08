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WhatsApp стал лидером ноября с 58 млн. установок

8 декабря 2020 г., 16:25

Компания Sensor Tower представила очередной рейтинг ведущих приложений по количеству загрузок и доходу. По данным аналитиков, неигровым приложением с наибольшим доходом в ноябре стал мессенджер WhatsApp. Долгие месяцы лидерство удерживал TikTok (в Китае приложение называется Douyin).

Популярное приложение для обмена сообщениями WhatsApp в ноябре было установлено 58 млн. раз. Страной с наибольшим количеством установок WhatsApp стала Индия (30%). Второе место занимает Нигерия с результатом 10%.

TikTok\ Douyin принес более 123 млн. долл., что почти вчетверо больше, чем годом ранее. Причем около 85% дохода поступает от китайской версии Douyin. На втором месте рынок США с 8%, а на третьем – Турция с 2%. В ноябре это приложение для обмена короткими видео скачали 55 млн. раз. Важно добавить, что Индия запретила использование TikTok.

Третье место в мире по количеству загрузок занимает Facebook. Четвертое и пятое места занимают Weather and Radar USA и Instagram соответственно. А вот Zoom покинул пятерку лидеров, опустившись на шестое место.

WhatsApp стал лидером ноября с 58 млн. установок

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