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17 декабря - конференция DC Link Partner Day-2020  

8 декабря 2020 г., 15:22
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17 декабря - конференция DC Link Partner Day-2020

17 декабря состоится онлайн конференция «DC Link Partner Day-2020. Лидерство в эпоху перемен. Вызовы и возможности для украинской IT-индустрии в новой реальности».

10 ведущих специалистов IT-рынка обсудят стратегии адаптации к глобальному кризису-2020, а также ресурсы и возможности ответственного бизнеса во времена New Normal. Представители Intel, Asus, Kingston, Zyxel, ExpertPC, DC Link Group ровно за 2 недели до Нового года обсудят - готова ли индустрия идти дальше и представят конструктивное видение ситуации, тренды и перспективы. DC Link Group инициирует профессиональный диалог, чтобы не только подвести итоги 2020-го года, но и обозначить пути развития 2021.

Кроме информационной бизнес-панели, на конференции предусмотрены слоты и на сугубо практические темы – новинки от компаний, советы по продажам в IT-сфере, рекомендации маркетологов.  Вся вторая часть конференции посвящена продажам в розничных сетях для геймерской ЦА и конкретным рекомендациям по работе с конечным клиентом.

Украинский маркетолог и доцент бизнес-школы МИМ Вадим Савельев представит маркетинговый прогноз на следующий год в IT-бизнесе.

Очень много подарков, хорошее настроение, конструктивная беседа, интерактивное участие зрителей и в конце конференции – главный розыгрыш среди самых активных участников – компьютер ExpertPC. Присоединяйтесь!

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