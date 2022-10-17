Microsoft: Україна та Польща стали мішенню нової кібератаки

17 октября 2022 г., 11:15

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Як повідомляє Reuters, компанія Microsoft в минулу п'ятницю виявила атаку хакерської групи на транспортні та логістичні компанії в Україні та Польщі за допомогою нового виду програмного забезпечення з вимогою викупу повідомила компанія.



Дослідники виявили, що хакерські атаки дуже схожі на попередні атаки кіберкоманди, пов'язаної з російським урядом, яка порушила роботу урядових установ України.



Жертви нової програми-вимагача, названої "Prestige", збігаються з жертвами іншої кібератаки, яка знищувала дані за допомогою шкідливого програмного забезпечення "FoxLoad" або "HermeticWiper", наголошує Microsoft.



"Prestige" працює шляхом шифрування даних жертви та залишає записку з вимогою викупу, в якій говориться, що дані можуть бути розблоковані тільки після придбання інструменту для дешифрування, повідомили в Microsoft.



У кількох випадках дослідники відзначили, що хакери отримували адміністраторський контроль над системами жертв до розгортання програми-вимагача, що свідчить про те, що вони викрали їх облікові дані раніше і чекали слушного моменту.



"Розгортання програм-вимагачів в масштабах підприємства не є поширеним явищем в Україні, і ця активність не була пов'язана з жодною з 94 активних груп, які відстежує Microsoft", - зазначають дослідники.

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