Nutanix розглядає можливість продажу бізнесу

17 октября 2022 г., 10:35

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Компанія Nutanix, виробник програмного забезпечення для управління хмарною та гіперконвергентних рішень, розглядає можливість продажу бізнесу.



Про це повідомила The Wall Street Journal, яка пише, що Nutanix почала зважувати продаж після отримання інтересу до поглинання. Однак, як повідомляється, "далеко не факт", що продаж відбудеться.



Видання не уточнює хто саме буде потенційний покупець або покупці.



Аналітики вважають, що такі компанії, як IBM, Cisco, Hewlett Packard Enterprise або приватні інвестиційні компанії, можуть виступити покупцями. Що стосується ціни поглинання, діапазон може скласти від 27 до 30 доларів за акцію.



Цінні папіри Nutanix виросли на 20% до 26,35 дол. З відкриттям торгів у п'ятницю після повідомлення WSJ. Капіталізація компанії зараз дорівнює 5,98 млрд дол. Слід додати, що пікова ціна на акції Nutanix була у червні 2018 р. - майже 62 дол.



Компанія Nutanix, акції якої котируються на біржі Nasdaq, продає набір програмних продуктів, які організації використовують для управління своїми обчислювальними системами, системами зберігання даних і мережевою інфраструктурою. Програмне забезпечення компанії може бути встановлене в публічних хмарних середовищах для полегшення повсякденних завдань з обслуговування. Компанія також пропонує версії своїх продуктів, що працюють на пристроях гіперконвергентної інфраструктури, які об'єднують комп'ютерне, сховищне та мережеве обладнання в єдиному шасі, яке компанії можуть розгортати локально.



Nutanix стала публічною у 2016 році. За роки, що минули з того часу, компанія розширила свій фокус на кілька нових сегментів ринку.



У 2018 році Nutanix запустила сервіс під назвою Era, який може допомогти організаціям керувати розгортанням баз даних. У 2020 році вона дебютувала з керованою платформою Kubernetes, яка зменшує кількість ручної роботи, необхідної для управління програмними контейнерами.



Одне з найновіших доповнень до продуктового портфелю компанії, Nutanix Data Lens, допомагає компаніям управляти неструктурованими даними. Він дозволяє адміністраторам централізовано контролювати використання бізнес-записів і виявляти потенційні атаки з використанням програм-вимагачів. Сервіс також полегшує ряд інших завдань, в тому числі процес переміщення даних, що зберігаються на місцях, в хмару.



Nutanix заявляє, що її технологію використовують понад 22 000 організацій по всьому світу.



За останній фінансовий квартал, що завершився 31 липня, виторг Nutanix склав 385,5 млн дол., що значно перевищило очікування аналітиків.



Повідомлення про потенційне поглинання з'явилося на тлі зусиль компанії, спрямованих на перехід від продажу ліцензій на програмне забезпечення до бізнес-моделі, орієнтованої на підписку. Nutanix повідомила, що річна вартість контрактів, показник, пов'язаний з продажами за підпискою, зросла на 10% в минулому кварталі.

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