Dell запускає платформу Project Frontier для масштабування периферійних обчислень

17 октября 2022 г., 12:15

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Компанія Dell Technologies оголосила про нову ініціативу під назвою Project Frontier, спрямовану на те, щоб допомогти підприємствам краще контролювати розгортання периферійних обчислень (edge computing).



Frontier - це програмна операційна платформа, яка повинна допомогти підприємствам безпечно управляти і організовувати периферійні додатки та інфраструктуру у масштабном застосуванні. Dell сподівається вирішити складності операцій периферійних обчислень, які відносяться до додатків та здатні обробляти дані на кордоні мережі, ближче до місця їх створення.



Граничні обчислення набувають все більшого поширення, але бракує інформаційно-технологічної підтримки. Саме цю проблему Dell сподівається вирішити за допомогою Project Frontier, платформи операційного програмного забезпечення. Підприємства зможуть використовувати її для організації віддаленого розгортання своїх периферійних систем, усуваючи необхідність мати висококваліфікованих фахівців на місці.



«Ми дійсно розглядаємо периферію як наступну конкурентну перевагу для наших клієнтів», - підкреслив Сем Грокотт (Sam Grocott), старший віце-президент по маркетингу продуктів в Dell, на недавньому прес-брифінгу. - «Для нас це не новина. Ми йдемо до цього вже 20 років. Але ми знаємо, що правила гри повинні змінитися».



З Frontier команди отримають централізований операційний центр для розгортання периферійних обчислень, який охоплює кілька майданчиків по всьому світу. Нові додатки і пристрої можуть бути додані в міру необхідності, безпечно інтегровані і забезпечені достатніми обчислювальними ресурсами.



Frontier заснована на відкритому дизайні, який підтримує практично будь-який тип програмного забезпечення, фреймворк «інтернету речей», мультихмарне середовище і операційні технології, заявили в Dell. Він забезпечує централізоване управління периферійними розгортаннями, з контролем додатків «без дотику» і безпечним, віддаленим підключенням пристроїв. Також підтримується безпека з нульовою довірою, і унікальна особливість Frontier полягає в тому, що платформа може інтегрувати периферійне обчислювальне обладнання та обладнання для зберігання даних, що полегшує обслуговування.



«IDC бачить широкий спектр місць, де будуть розгорнуті сучасні периферійні робочі навантаження, і дуже важливо, щоб ці середовища мали високу відмовостійкість і могли працювати з обмеженим втручанням людини», - підкреслила аналітик IDC Дженніфер Кук (Jennifer Cooke). - «Зусилля Dell в рамках проекту Frontier виглядають як значний крок вперед в реалізації архітектури, яка відповідає цим потребам і допомагає клієнтам оптимізувати свої периферійні операції».



Для реалізації проекту Frontier компанія Dell оголосила про ряд допоміжних пропозицій, включаючи вдосконалене рішення Dell Validated Design for Manufacturing Edge. В рамках цього рішення Dell надає легкий доступ до численних партнерських додатків, затверджених Dell. До них відносяться, наприклад, засоби виявлення активів і захисту мережі від Claroty і додаток-двійник XMPro.

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