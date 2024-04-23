 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Зловмисники викрадають акаунти WhatsApp під виглядом голосування за електронні петиції

23 апреля 2024 г., 13:35

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA інформує щодо зловмисної активності, спрямованої на отримання несанкціонованого доступу до WhatsApp. Невстановлені особи за допомогою месенджеру WhatsApp розповсюджують повідомлення із закликом до голосування за електронну петицію щодо присвоєння звання «Герой України». Згадані повідомлення містять посилання на вебресурс, що імітує офіційну вебсторінку «Електронних петицій».

У разі переходу за посиланням жертві пропонується ввести номер мобільного телефону, отримати згенерований код та використати його для додавання стороннього пристрою до облікового запису WhatsApp в налаштуваннях додатка. При цьому, зловмисниками також розповсюджується відеоінструкція щодо порядку виконання необхідних дій.

Станом на 20 квітня виявлено 18 доменних імен та направлено відповідні запити щодо їх блокування.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  