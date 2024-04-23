Зловмисники викрадають акаунти WhatsApp під виглядом голосування за електронні петиції

23 апреля 2024 г., 13:35

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA інформує щодо зловмисної активності, спрямованої на отримання несанкціонованого доступу до WhatsApp. Невстановлені особи за допомогою месенджеру WhatsApp розповсюджують повідомлення із закликом до голосування за електронну петицію щодо присвоєння звання «Герой України». Згадані повідомлення містять посилання на вебресурс, що імітує офіційну вебсторінку «Електронних петицій».

У разі переходу за посиланням жертві пропонується ввести номер мобільного телефону, отримати згенерований код та використати його для додавання стороннього пристрою до облікового запису WhatsApp в налаштуваннях додатка. При цьому, зловмисниками також розповсюджується відеоінструкція щодо порядку виконання необхідних дій.

Станом на 20 квітня виявлено 18 доменних імен та направлено відповідні запити щодо їх блокування.

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