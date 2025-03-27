Google оновила інструменти батьківського контролю Family Link

27 марта 2025 г., 16:25

0

Tweet

Google анонсувала нові інструменти Family Link, які допоможуть батькам керувати пристроями своїх дітей та поліпшити баланс між формуванням їх здорових цифрових звичок та безпеки в інтернеті.

Зазначається, що новий дизайн Family Link став більш інтуїтивно зрозумілим та зручнішим для навігації. Нова вкладка "Час використання пристрою" об'єднує всі інструменти керування екранним часом. Окрім перегляду статистики використання додатків і пристроїв та встановлення обмежень часу, вкладка також дозволяє батькам легко налаштовувати режими "Час відпочинку" та "Час навчання".

На вкладці "Контроль" є спрощені інструменти для керування обліковим записом дитини, налаштуваннями конфіденційності та фільтрами контенту. Основні елементи керування тепер оптимізовані, щоб батьки мали все необхідне під рукою, зокрема можливість керувати даними облікового запису, схвалювати завантаження додатків та блокувати певні вебсайти.

Керувати налаштуваннями й пристроями кількох дітей також стало простіше. Тепер можна легко перемикатися між профілями дітей та керувати всіма пристроями з однієї сторінки.

Нещодавно було представлено функцію "Час навчання" на Fitbit ACE LTE та Samsung Galaxy Watch for Kids, щоб діти якомога менше відволікалися на розумні годинники, коли вони на заняттях. Відтепер підтримка функції “Час навчання” стала доступною для телефонів і планшетів Android. (Під час уроків діти можуть мати доступ до обмежених функцій, як-от виклик екстрених служб.)

Функція “Час навчання” може допомогти дитині менше відволікатися завдяки встановленню обмеженої функціональності телефону та вимкненню сповіщень під час шкільних занять. Батьки можуть легко налаштувати параметри та встановити перерву на час канікул, вихідних, обідньої перерви чи відпочинку.

Тепер можна обирати, які додатки будуть вимкнені або обмежені, а також дізнатися, якими користується їхня дитина в школі чи поза нею. Зрозуміло, що деякі додатки можуть бути корисними для навчання, тому батьки можуть вибрати необхідні та налаштувати їхню доступність в режимі "Час навчання" або в інших вибраних режимах.

Більше деталей про то, як Google допомагає сім'ям безпечніше досліджувати інтернет, можна на сайті families.google

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS

0

Tweet