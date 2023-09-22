Microsoft оновила всю серію пристроїв Surface

22 сентября 2023 г., 9:35

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На спеціальному заході у Нью-Йорку компанія Microsoft презентувала оновлення своєї серії пристроїв Surface.

Новий Surface Laptop Studio 2 має схожий, як і оригінальна модель, що вийшла у 2021 році. Його можна використовувати як традиційний ноутбук з клавіатурою, але також як і планшет.

Модель оснащена чипом Intel Core 13-го покоління, з декількома варіантами графічних процесорів Nvidia: GeForce RTX 4050 або 4060, або RTX 2000 Ada Generation. Або ж можна вибрати інтегровану графіку з Intel Iris Xe.

Microsoft крім того додала у Surface Laptop Studio один традиційний порт USB-A, а також кардрідер MicroSD.

Користувачі можуть вибрати до 64 ГБ оперативної пам'яті, порівняно з максимальними 32 ГБ у попередній версії.

Пристрій має 14,4-дюймовий екран і є "найпотужнішим Surface з коли-небудь створених", - заявив на заході Бретт Острум (Brett Ostrum), віце-президент Microsoft по пристроях Surface. Він додав, що Surface Laptop Studio 2 вдвічі швидший за попередню модель, а також має оновлений тактильний тачпад.

Модель з 2 ТБ пам'яті та графікою Nvidia, як стверджує виробник, має час автономної роботи до 16 годин. Тоді як пристрої з меншим об'ємом пам'яті та картами Nvidia можуть працювати до 18 годин, а з графікою Intel - до 19 годин.

Surface Laptop Studio 2 буде пропонуватися за ціною від 1999 дол., порівняно з 1599 дол. за попередню модель.

Microsoft також презентувала оновлення ноутбука початкового рівня - Surface Laptop Go 3 оснащений 12,4-дюймовим сенсорним дисплеєм та процесором Intel 12-го покоління. Брест Острум заявив, що це найлегший і найпортативніший ноутбук Microsoft, який важить 2,49 фунта. Маса Surface Laptop Studio 2 перевищує 4 фунти.

Компанія заявляє, що новий ноутбук від оного заряду може працювати 15 годин, порівняно з 13,5 годинами у попередньої версії. За словами Бреста Острума, з точки зору продуктивності, пристрій ще й на 88% швидший.

Користувачі можуть додати до 16 ГБ оперативної пам'яті та до 512 ГБ накопичувач, у Surface Laptop Go 2 було 8 ГБ та 256 ГБ відповідно.

Ноутбук буде запропонований у США від 799 дол., друга версія стартувала від 599 дол. свого часу.

Microsoft анонсувала також Surface Go 4, який можна під'єднати до монітора, використовувати як ноутбук з підключеною клавіатурою або як планшет за допомогою сенсорного екрана.

Пристрій працює на базі процесора Intel N200, та оснащений 10,5-дюймовим сенсорним дисплеєм. Новинка може працювати 12,5 годин автономно, тобто більше, ніж у Surface Go 3 - 11 годин.

Також було презентовано оновлення Surface Hub - великого сенсорного пристрою для використання в офісі.

Анонсовані 85-дюймовий та 50-дюймовий варіанти пропонують організаціям простий спосіб приєднатися до відеодзвінків Teams. Під час яких програмне забезпечення зможе прибирати фон з різних учасників і регулювати їхні розміри, написав у своєму блозі директор з маркетингу продуктів Microsoft Френк Бухгольц (Frank Buchholz).

Зменшена версія може перемикатися між портретним і ландшафтним режимами. Двоє людей можуть одночасно малювати або писати на пристроях за допомогою ручок Surface Hub Pens або Surface Slim.

Microsoft заявляє про підвищення продуктивності центрального процесора цих пристроїв на 60%, а графічних процесорів - на 160%.

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