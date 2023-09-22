Через ракетний удар пошкоджено підстанцію 330 кВ, без світла лишилося майже 49 тисяч споживачів

22 сентября 2023 г., 8:15

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Міністерство енергетики України повідомило, що 21 вересня через масований обстріл були влучання в енергетичну інфраструктуру.

Відзначається, що в одній з областей через ракетний удар пошкоджено підстанцію 330 кВ. Через це знеструмлювалися кілька підстанцій 110 кВ, без світла залишалося майже 49 тисяч споживачів у 90 населених пунктах. Наразі усіх споживачів заживлено за резервними лініями, відновлювальні роботи тривають.

У Київській області через ворожий обстріл пошкоджено повітряну лінію 110 кВ. Це призвело до відключення підстанції 110 кВ, яка живить мешканців Києва та області. Без світла перебували майже 5 тисяч споживачів в столиці та 1 тисяча в області, менше ніж за годину їх заживили за резервними лініями. Ремонтні роботи з відновлення пошкодженої лінії тривають.

Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей. У Донецькій області в результаті обстрілу пошкоджено лінію 110 кВ, що призвело до знеструмлення підстанції 110 кВ. Без світла були 19 тисяч абонентів у 7 населених пунктах. Ремонтні бригади провели відновлювальні роботи на лінії, споживачів заживлено.

Залишається знеструмленою частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Після планового ремонту відновлено роботу корпусу одного з блоків ТЕС, який додав до енергосистеми 120 МВт потужності.

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який буде відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації – теплової, гідро- та атомної.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 645,00 МВт*год. Експорт до Словаччини склав 1 422,00 МВт*год, до Молдови – 1 556,00 МВт*год.

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