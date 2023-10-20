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Micron 7500 – новий NVMe SSD для навантажень дата-центрів

20 октября 2023 г., 12:35
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Micron 7500 – новий NVMe SSD для навантажень дата-центрів

Компанія Micron анонсувала твердотілий накопичувач Micron 7500 NVMe, оптимізований для навантажень дата-центрів.

За заявою виробника, модель 7500 є єдиним у світі твердотілим накопичувачем для центрів обробки даних, оснащеним 200+-шаровою NAND, де використовується 232-шарова NAND компанії Micron. Повідомляється, що новинка забезпечує продуктивність довільного запису на 242% вище, ніж у накопичувачів, що конкурують. Крім того, вона також забезпечує затримку менше ніж 1 мс, що дозволяє використовувати якість обслуговування (QoS) 6x9s у звичайних накопичувачах, створюючи нове рішення, що веде в галузі клас твердотілих накопичувачів, що ідеально підходять для забезпечення необхідної у хмарі узгодженості. SSD Micron 7500 розроблено для задоволення вимог робочих навантажень центрів обробки даних з інтенсивним зберіганням даних, таких як штучний інтелект (AI), бази даних, доставлення контенту, аналітика в реальному часі, платформи соціальних мереж, хмарні обчислення та віртуалізація. Його показники QoS та продуктивності забезпечують швидке та надійне реагування на ці вимогливі робочі навантаження. Наприклад, цей накопичувач підвищує продуктивність RocksDB у 2,1 раза порівняно з конкурентними SSD.

«Твердотілий накопичувач Micron 7500 – це революційне рішення для робочих навантажень у центрах обробки даних, що забезпечує блискавичну продуктивність, виняткову надійність QoS та підвищену безпеку, яка не має аналогів у своєму класі», - каже Альваро Толедо, віцепрезидент та генеральний менеджер групи зберігання даних для центрів обробки даних компанії Micron. «Завдяки провідній в галузі 232-шарової технології NAND компанії Micron ми досягли прориву в області затримок, забезпечивши час відгуку менше ніж 1 мс для QoS 6x9s у звичайних накопичувачах. Це означає, що наші клієнти зможуть виконувати свої робочі навантаження, що вимагають більших обсягів даних, швидше, ефективніше і з більшою передбачуваністю, ніж будь-коли раніше».

«Робочі навантаження у центрах обробки даних дедалі більше залежать від низьких затримок. Це вже не розкіш, а необхідність для того, щоб ці робочі навантаження забезпечували миттєві та передбачувані результати, які потрібні бізнесу та споживачам», - каже Джефф Янукович (Jeff Janukowicz), віцепрезидент з досліджень IDC у галузі твердотілих накопичувачів та допоміжних технологій. «Будь то фінансові операції, онлайн-ігри чи навчання та висновки штучного інтелекту, кожна мілісекунда на рахунку. Майбутнє робочих навантажень у центрах обробки даних залежить від продуктивності та ефективності. Такі твердотілі накопичувачі, як Micron 7500, що забезпечують низьку та стабільну затримку, є основою цього».

Твердотілі накопичувачі Micron 7500 забезпечують:
- до 7 ГБ/с при послідовному читанні та 5,9 ГБ/с при послідовному записі;
- на 242% вищу продуктивність довільного запису порівняно з конкурентними дисками;
- До 97% вищу продуктивність послідовного запису в порівнянні з конкурентними дисками;
- до 13% вищу продуктивність довільного читання порівняно з конкурентними дисками;
- до 83% меншу затримку при довільному читанні порівняно з конкурентними дисками у робочих навантаженнях зі 100% читанням;
- до 82% менше часу затримки при випадковому змішаному вводі/виводі порівняно з конкурентними дисками в робочих навантаженнях 70% читання / 30% запис.

Твердотілі накопичувачі Micron 7500 мають широку підтримку специфікації Open Compute Project (OCP) SSD 2.0, яка забезпечує інтелектуальне управління, оптимізацію продуктивності, безшовну інтеграцію та обробку помилок у середовищах центрів обробки даних. У накопичувачі реалізовані передові функції управління та безпеки, такі як:
- Команди адміністрування для стандартизованого керування такими функціями, як простір імен та безпека, які легко інтегруються з OCP-сумісними системами керування.
- Моніторинг затримок для підвищення продуктивності шляхом відстеження та діагностики проблем із затримками, про які повідомляється через стек зберігання даних.
- Функції відновлення після помилок та введення помилок, що дозволяють швидко відновлювати диск та моделювати помилки, які часто зустрічаються в серверах.
- Опції само шифрування дисків (SED) з апаратним шифруванням даних AES-256, що працюють на лінійній швидкості, SHA-512 та RSA для забезпечення безпеки даних.
- Безпечне зашифроване середовище (SEE), що забезпечує виділене обладнання для обробки даних із фізичною ізоляцією для підвищення рівня безпеки.
- Атестація SPDM 1.2 перевіряє ідентичність пристрою та цілісність мікропрограми, що підтверджує довіру до твердотілого накопичувача на всіх етапах його виробництва та розгортання.
Micron 7500 – новий NVMe SSD для навантажень дата-центрів
SSD Micron 7500 вже доступний для замовлення через вибраних OEM-виробників та торгових партнерів.

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