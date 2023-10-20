Micron 7500 – новий NVMe SSD для навантажень дата-центрів

20 октября 2023 г., 12:35

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Компанія Micron анонсувала твердотілий накопичувач Micron 7500 NVMe, оптимізований для навантажень дата-центрів.



За заявою виробника, модель 7500 є єдиним у світі твердотілим накопичувачем для центрів обробки даних, оснащеним 200+-шаровою NAND, де використовується 232-шарова NAND компанії Micron. Повідомляється, що новинка забезпечує продуктивність довільного запису на 242% вище, ніж у накопичувачів, що конкурують. Крім того, вона також забезпечує затримку менше ніж 1 мс, що дозволяє використовувати якість обслуговування (QoS) 6x9s у звичайних накопичувачах, створюючи нове рішення, що веде в галузі клас твердотілих накопичувачів, що ідеально підходять для забезпечення необхідної у хмарі узгодженості. SSD Micron 7500 розроблено для задоволення вимог робочих навантажень центрів обробки даних з інтенсивним зберіганням даних, таких як штучний інтелект (AI), бази даних, доставлення контенту, аналітика в реальному часі, платформи соціальних мереж, хмарні обчислення та віртуалізація. Його показники QoS та продуктивності забезпечують швидке та надійне реагування на ці вимогливі робочі навантаження. Наприклад, цей накопичувач підвищує продуктивність RocksDB у 2,1 раза порівняно з конкурентними SSD.



«Твердотілий накопичувач Micron 7500 – це революційне рішення для робочих навантажень у центрах обробки даних, що забезпечує блискавичну продуктивність, виняткову надійність QoS та підвищену безпеку, яка не має аналогів у своєму класі», - каже Альваро Толедо, віцепрезидент та генеральний менеджер групи зберігання даних для центрів обробки даних компанії Micron. «Завдяки провідній в галузі 232-шарової технології NAND компанії Micron ми досягли прориву в області затримок, забезпечивши час відгуку менше ніж 1 мс для QoS 6x9s у звичайних накопичувачах. Це означає, що наші клієнти зможуть виконувати свої робочі навантаження, що вимагають більших обсягів даних, швидше, ефективніше і з більшою передбачуваністю, ніж будь-коли раніше».



«Робочі навантаження у центрах обробки даних дедалі більше залежать від низьких затримок. Це вже не розкіш, а необхідність для того, щоб ці робочі навантаження забезпечували миттєві та передбачувані результати, які потрібні бізнесу та споживачам», - каже Джефф Янукович (Jeff Janukowicz), віцепрезидент з досліджень IDC у галузі твердотілих накопичувачів та допоміжних технологій. «Будь то фінансові операції, онлайн-ігри чи навчання та висновки штучного інтелекту, кожна мілісекунда на рахунку. Майбутнє робочих навантажень у центрах обробки даних залежить від продуктивності та ефективності. Такі твердотілі накопичувачі, як Micron 7500, що забезпечують низьку та стабільну затримку, є основою цього».



Твердотілі накопичувачі Micron 7500 забезпечують:

- до 7 ГБ/с при послідовному читанні та 5,9 ГБ/с при послідовному записі;

- на 242% вищу продуктивність довільного запису порівняно з конкурентними дисками;

- До 97% вищу продуктивність послідовного запису в порівнянні з конкурентними дисками;

- до 13% вищу продуктивність довільного читання порівняно з конкурентними дисками;

- до 83% меншу затримку при довільному читанні порівняно з конкурентними дисками у робочих навантаженнях зі 100% читанням;

- до 82% менше часу затримки при випадковому змішаному вводі/виводі порівняно з конкурентними дисками в робочих навантаженнях 70% читання / 30% запис.



Твердотілі накопичувачі Micron 7500 мають широку підтримку специфікації Open Compute Project (OCP) SSD 2.0, яка забезпечує інтелектуальне управління, оптимізацію продуктивності, безшовну інтеграцію та обробку помилок у середовищах центрів обробки даних. У накопичувачі реалізовані передові функції управління та безпеки, такі як:

- Команди адміністрування для стандартизованого керування такими функціями, як простір імен та безпека, які легко інтегруються з OCP-сумісними системами керування.

- Моніторинг затримок для підвищення продуктивності шляхом відстеження та діагностики проблем із затримками, про які повідомляється через стек зберігання даних.

- Функції відновлення після помилок та введення помилок, що дозволяють швидко відновлювати диск та моделювати помилки, які часто зустрічаються в серверах.

- Опції само шифрування дисків (SED) з апаратним шифруванням даних AES-256, що працюють на лінійній швидкості, SHA-512 та RSA для забезпечення безпеки даних.

- Безпечне зашифроване середовище (SEE), що забезпечує виділене обладнання для обробки даних із фізичною ізоляцією для підвищення рівня безпеки.

- Атестація SPDM 1.2 перевіряє ідентичність пристрою та цілісність мікропрограми, що підтверджує довіру до твердотілого накопичувача на всіх етапах його виробництва та розгортання.



SSD Micron 7500 вже доступний для замовлення через вибраних OEM-виробників та торгових партнерів.

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