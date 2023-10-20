Nokia скоротить до 14 тис робочих місць

20 октября 2023 г., 13:25

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У четвер Nokia заявила, що зменшить персонал на 14 000 співробітників в рамках плану скорочення витрат після різкого падіння прибутків у третьому кварталі.



Фінський телекомунікаційний гігант заявив, що скоротить свою базу витрат і підвищить операційну ефективність, щоб "протистояти складному ринковому середовищу".



Компанія має намір знизити свою базу витрат на валовій основі з 2023 року на суму від 800 мільйонів євро до 1,2 мільярда євро за три роки. У планах скоротити кількість працівників з 86 000 до 72-77 000.



Значні звільнення відбулися після того, як Nokia повідомила, що чисті продажі в третьому кварталі знизилися на 20% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 4,98 млрд євро. Прибуток за цей період впав на 69% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 133 млн євро.



Як повідомляє Reuters, раніше цього року конкурент Nokia, компанія Ericsson, оголосила про плани звільнити 8 500 співробітників, також в рамках плану скорочення витрат.



Аналітики вважають, що один з найбільших у світі виробників телекомунікаційного обладнання, компанія Nokia зіткнулася з негативними наслідками уповільнення світової економіки та скорочення витрат на інфраструктуру з боку мобільних операторів.



Продажі найбільшого за доходами підрозділу Nokia - мобільних мереж - знизилися на 24% у річному обчисленні до 2,16 млрд. євро, а операційний прибуток підрозділу впав на 64%.



Nokia заявила, що це відбулося в основному через зниження доходів у Північній Америці. Компанія також охарактеризувала обсяги продажів на ключовому ринку Індії як "помірні", оскільки розгортання 5G "нормалізується".



Заходи зі скорочення витрат також відбулися цього року в США, особливо у таких операторів, як Verizon і AT&T.



"Зростання трафіку даних продовжується, розгортання 5G завершено лише на 25%, за винятком Китаю, а інвестиції в мережі будуть продовжуватися. Революції хмарних обчислень і штучного інтелекту не відбудуться без значних інвестицій в мережі, які мають значно покращені можливості», заявив генеральний директор Nokia Пекка Лундмарк (Pekka Lundmark).

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