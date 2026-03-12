Meta презентує чотири власні чипи серії MTIA для оптимізації АІ-інфраструктури

12 марта 2026 г., 9:35

0

Tweet

Компанія Meta представила чотири нові спеціалізовані чипи власної розробки, призначені для виконання завдань, пов'язаних зі штучним інтелектом.



Це розширення сімейства Meta Training and Inference Accelerator (MTIA), про яке корпорація вперше заявила у 2023 році.



Процесор MTIA 300 вже був розгорнутий кілька тижнів тому для навчання невеликих АІ-моделей, що забезпечують роботу систем рекомендацій та реклами у Facebook та Instagram. Наступні моделі - MTIA 400, MTIA 450 та MTIA 500 - будуть виходити з інтервалом приблизно раз на пів року. Ці чипи орієнтовані на інференс у сфері генеративного АІ, зокрема для створення зображень та відео за текстовими запитами користувачів. Віцепрезидент компанії з розробки Йі Джун Сонг (Yee Jiun Song) зазначив, що розробка власного кремнію дає змогу Meta отримати краще співвідношення ціни та продуктивності порівняно з рішеннями сторонніх постачальників.



"Це також забезпечує нам більшу різноманітність у постачанні кремнію та певною мірою захищає нас від змін цін", заявив Йі Джун Сонг. Нові чипи виробляються компанією TSMC і будуть використовуватися виключно для внутрішніх потреб корпорації. Наразі Meta вже завершила тестування версії MTIA 400, яка незабаром почне працювати в дата-центрах. Одна серверна стійка вміщуватиме 72 таких чипи. Компанія активно розширює свою фізичну інфраструктуру, будуючи гігантський дата-центр Hyperion у Луїзіані потужністю 5 гігават, а також об'єкти в Огайо та Індіані. Крім того, розглядається можливість оренди площ на майданчику Stargate у Техасі після того, як OpenAI та Oracle відмовилися від планів розширення в цьому регіоні.



Попри успішне тестування, Meta висловлює стурбованість щодо дефіциту пам'яті з високою пропускною здатністю (HBM) на світовому ринку. Йі Джун Сонг підкреслив, що компанія заздалегідь зарезервувала необхідні обсяги поставок для своїх планів будівництва. Водночас Meta не відмовляється від зовнішніх закупівель, продовжуючи використовувати мільйони графічних процесорів від Nvidia та укладаючи багаторічні угоди на використання чипів AMD. Власні процесори MTIA призначені для конкретних внутрішніх завдань і мають стандартний термін експлуатації понад п'ять років. Над створенням цих систем працює команда з сотень інженерів, більшість з яких базуються в США, де розташована переважна частина дата-центрів компанії.



Запуск власних АІ-чипів демонструє прагнення Meta мінімізувати залежність від зовнішніх постачальників заліза в умовах дефіциту обчислювальних потужностей. Перехід на надшвидкий шестимісячний цикл розробки є спробою наздогнати Google та Amazon, які роками розвивають власні напівпровідникові рішення. Для Meta це питання не лише економії коштів на закупівлі GPU, а й глибокої інтеграції програмного забезпечення з апаратним рівнем, що дозволяє максимально ефективно монетизувати алгоритми рекомендацій. Орієнтація нових чипів на інференс генеративного АІ вказує на те, що компанія готується до масштабного впровадження функцій створення медіаконтенту безпосередньо у свої соцмережі.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI