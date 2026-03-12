Швеція надала додатково понад 56 млн євро до Фонду підтримки енергетики України

12 марта 2026 г., 10:25

Міністерство енергетики України повідомило, що Шведське агентство міжнародного співробітництва в галузі розвитку (SIDA) спрямувало до Фонду підтримки енергетики України додаткові 600 000 000 шведських крон (близько 56,38 млн євро). Відтак загальний внесок Швеції до Фонду збільшився до 259,5 млн євро.



Новий внесок має широке цільове призначення, що дозволяє спрямувати ресурси за напрямами, які є найбільш нагальними для потреб української енергетики. Передбачається, що кошти будуть використані для підтримки ремонтів і відновлення пошкоджених російськими атаками об’єктів, закупівлю критично важливого обладнання та пасивних засобів захисту енергетичної інфраструктури.



«За останніми оцінками Світового банку загальні потреби української енергетики у відновленні складають 90,6 млрд доларів. Ми проводимо ремонтно-відновлювальні роботи у режимі 24/7 і вже почали готуватися до наступного опалювального сезону. Новий внесок Швеції до Фонду – це вагома підтримка для нашої енергетики у цей складний період і ми щиро дякуємо партнерам за цю допомогу», – зазначив міністр енергетики України Денис Шмигаль.



Тільки з листопада 2025 року Фонд підтримки енергетики України мобілізував понад 582 мільйони євро у вигляді підтверджених внесків. Загалом до Фонду надійшли кошти від 37 іноземних донорів.



З моменту свого запуску навесні 2022 року Фонд уклав понад 1000 контрактів на постачання на суму близько 850 мільйонів євро, з яких понад на 618 мільйонів євро вже поставлено обладнання, послуги та заходи захисту понад 60 українським енергетичним компаніям.

