Samsung виводить на світовий ринок 32-дюймову модель Spatial Signage

4 мая 2026 г., 16:35

Компанія Samsung Electronics оголосила про глобальний запуск 32-дюймової моделі Samsung Spatial Signage (модель SMHX). Новинка розширює лінійку комерційних 3D-дисплеїв, які не потребують спеціальних окулярів, пропонуючи компактний формат для роздрібної торгівлі та сфери послуг.



Нова модель розроблена спеціально для вузьких полиць, вітрин та касових зон. Вона дозволяє брендам демонструвати товари у повноцінному 3D-об’ємі з реалістичним обертанням на 360 градусів.



«32-дюймова Spatial Signage робить імерсивне 3D доступним для значно ширшого кола комерційних середовищ, - зазначив Хен Дже Кім (Hyoung Jae Kim), виконавчий віцепрезидент підрозділу Visual Display компанії Samsung Electronics. - Це відображає наше прагнення будувати екосистему цифрових вивісок, на яку клієнти можуть покластися в будь-яких умовах експлуатації».



Після успішного запуску 85-дюймової версії на початку цього року, Samsung фокусується на «зоні контакту» з покупцем. Якщо велика модель призначена для масштабних інсталяцій, то 32-дюймовий дисплей підходить для акцентування уваги на конкретних продуктах у магазинах, готелях, розважальних закладах та освітніх просторах.



Запатентована технологія Samsung 3D Plate використовує бінокулярний паралакс для створення кінематографічної глибини без окулярів.



Пристрій важить 8,5 кг і має товщину 49,4 мм, що дозволяє монтувати його на стандартні кріплення VESA.



Роздільна здатність Full HD (1080x1920) у портретному форматі 9:16 забезпечує чіткість кожної деталі товару.



Інноваційність лінійки вже була відзначена премією CES 2026 Innovation Award та срібною нагородою Edison Awards. У планах компанії - випуск середньої 55-дюймової моделі.



Разом із запуском обладнання Samsung оновила хмарну платформу Samsung VXT, додавши інструменти на базі AI.



Так додаток AI Studio дозволяє створювати відеоконтент з одного фото продукту та текстового запиту. AI автоматично оптимізує відео для 3D-ефекту на дисплеях Spatial Signage.



Функція Event тепер підтримує автоматичну зміну контенту залежно від погоди. Наприклад, вивіска може пропонувати парасолі під час дощу та сонцезахисні окуляри у сонячний день без втручання оператора.



Технологія Smart Download оптимізує навантаження на мережу, дозволяючи одному екрану завантажити контент і поширити його на інші дисплеї в тій самій локальній мережі.



А функція Multiple Takeover забезпечує одночасну зміну зображення на всіх пов’язаних екранах, що важливо для масштабних рекламних кампаній.



Зазначено, завдяки поєднанню компактного 3D-обладнання та хмарного софту, Samsung пропонує бізнесу готовий інструмент для залучення клієнтів у точках продажу, де традиційні пласкі екрани вже не справляються з конкуренцією за увагу.

