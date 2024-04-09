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«Мегатрейд» закликає партнерів до участі у проєкті «Незламна освіта»

9 апреля 2024 г., 12:35

«Мегатрейд» закликає партнерів до участі у проєкті «Незламна освіта»

Проєктний ІТ-дистриб'ютор «Мегатрейд» запрошує українських та міжнародних партнерів долучатися до проєкту «Незламна освіта».

Заснований «Фондом освітніх ініціатив» проєкт діє в Україні з 2022 року та допомагає вчителям і учням продовжувати освітній процес в умовах війни завдяки облаштуванню цифрових освітніх центрів, розгортанню мереж Wi-Fi в укриттях та переданні мобільних та стаціонарних гаджетів закладам освіти, які їх потребують.

Зокрема нещодавно «Мегатрейд» у партнерстві з «Фондом освітніх ініціатив» передав серверне обладнання для організації та проведення лабораторних занять у Національному університеті «Львівська політехніка» та ноутбуки для проєкту i-lib.ua з цифровізації бібліотек й розвитку цифрового читання в Україні.

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