Google інтегрує свою велику мовну модель Gemini Pro в Android Studio

9 апреля 2024 г., 13:25

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Google випустила оновлення помічника для кодування в Android Studio, інструментарій для створення додатків для Android.



Нагадаємо, у травні минулого року Google додала в IDE асистента кодування зі штучним інтелектом, який отримав назву Studio Bot. Він базувався на великій мовній моделі під назвою PaLM 2, яку пошуковий гігант анонсував того ж місяця. Анонсоване зараз оновлення замінює Studio Bot на Gemini в Android Studio.



Серія Gemini включає три моделі з різними наборами функцій та вимогами до апаратного забезпечення. Оновлений чат-бот Android Studio базується на Gemini Pro, моделі середнього рівня в серії, яка створена для того, щоб збалансувати якість відповіді з ефективністю використання апаратного забезпечення.



Gemini в Android Studio може відповісти на загальні питання про Android, наприклад, як інтегрувати додаток з функцією відстеження місцезнаходження операційної системи. Чат-бот також здатний відповідати на питання, що стосуються конкретного проекту.



Нове рішення може виконувати й більш складні завдання. За даними Google, чат-бот здатен переписувати файли коду на новій мові програмування та генерувати цілі секції інтерфейсу програми. Gemini в Android Studio також може писати документацію, яка пояснює, як працює новостворений код.



Відзначається, що користувачу не потрібно надсилати контекст коду, щоб скористатися перевагами більшості функцій. За замовчуванням відповіді Gemini в чаті Android Studio базуються виключно на історії розмов, і ви самі вирішуєте, чи хочете ви ділитися додатковим контекстом для персоналізованих відповідей.



Чат-бот базується на Gemini 1.0 Pro, LLM, який Google представив у грудні минулого року. З того часу пошуковий гігант детально описав нову ітерацію моделі під назвою Gemini 1.5 Pro. Цілком можливо, що остання модель з'явиться в Android Studio в одному з майбутніх оновлень, враховуючи той факт, що вона має розширені можливості кодування.

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