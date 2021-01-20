MediaTek выпустила чип Dimensity 1200 для высокоуровневых смартфонов с поддержкой 5G

20 января 2021 г., 15:35

0

Tweet

Компания MediaTek официально анонсировала выпуск чипсетов Dimensity 1200 и Dimensity 1100, которые нацелены на смартфоны с поддержкой 5G. Это первые процессоры производителя выполненные по технологии 6 нм.



Чип Dimensity 1200 содержит восемь вычислительных ядер в конфигурации: одно высокопроизводительное ядро Cortex-A78 (3,0 ГГц), три производительных ядра Cortex-A78 (2,6 ГГц) и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 (2,0 ГГц).



Устройства на базе Dimensity 1200 смогут поддерживать видео 4K HDR и камеры до 200 Мп. В чип также интегрировано шесть специализированных ядер для обработки AI-задач. Dimensity 1200 также может работать с дисплеями с кадровой частотой 168 Гц.





Платформа Dimensity 1100 оснащена восьмью ядрами: четырьмя производительными Cortex-A78 (2,6 ГГц) и четырьмя энергоэффективными Cortex-A55 (2,0 ГГц). Этот чипсет поддерживает работу с камерами до 108 Мп и дисплеи с кадровой частотой до 144 Гц.

Оба набора микросхем поддерживают AI-функции камеры, включая AI-Panorama Night Shot, AI Multi-Person Bokeh, AI-шумоподавление (AINR) и возможности HDR. Чипсеты также поддерживают новые функции воспроизведения видео с улучшенным AI, включая AI SDR-to-HDR.



О поддержке новых решений MediaTek уже заявили Xiaomi, Vivo, OPPO и realme. Первые смартфоны на основе новых платформ появятся в конце первого квартала.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U