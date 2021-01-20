KIVI к выпуску миллионного телевизора презентовала лимитированную серию устройств на квантовых точках

20 января 2021 г., 16:05

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Компания KIVI выпустила свой миллионный телевизор и к этому событию подготовила лимитированную серию устройств в количестве 1 000 штук с дисплеями на квантовых точках KIVI QDOT.



«Для того, чтобы выйти на показатель в 1 млн устройств KIVI потребовалось менее пяти лет. Мы начали с нескольких тысяч устройств в первый год нашей деятельности, в 2016 г. А уже спустя два года вместе с вице-президентом по производству и инновациям Евгением Руденко поставили очень амбициозную цель произвести первый миллион телевизоров к 2020г. и достигли ее в срок. В текущем году мы планируем выпустить 500 тыс. новых телевизоров KIVI, а знаковую для нас отметку в 2 млн устройств перешагнуть уже в 2022 году», - отметил Сергей Венгер, вице-президент KIVI по маркетингу, персоналу и трансформации бизнеса. Он напомнил, что в 2016 году мир увидело всего 4 тыс. телевизоров KIVI, годом спустя было поставлено уже 55 тыс., в 2018 году компания резко увеличила выпуск продукции до 316 тыс. устройств, а в прошлом году было изготовлено почти 380 тыс. новых телевизоров KIVI.



Как сообщается, телевизоры KIVI QDOT отличаются расширенной цветовой палитрой и повышенными показателями максимальной яркости. Также отмечается, что часть телевизоров лимитированной серии была уже предзаказана, и продана еще до прибытия на склад компании.



На украинском рынке телевизоры KIVI на квантовых точках будут представлены в трех разных диагоналях: 49 дюймов, 55 дюймов и 65 дюймов и получат маркировку 49U720SU, 55U720KB и 65U720KB соответственно.



«Украинские пользователи и партнеры были первыми, кто отдал предпочтения нашему бренду, и поэтому мы решили в знак благодарности предложить особенную серию телевизоров KIVI исключительно для украинского рынка» - прокомментировал событие Сергей Венгер.



Как и основная линейка телевизоров KIVI, лимитированная серия также работает под управлением операционной системы Google Android TV 9, что вместе с мощной аппаратной частью, по уверению производителя, обеспечивает быструю и стабильную работу устройств.



ОС Android TV 9 установлена на телевизоры в рамках глобального партнерства компаний KIVI и Google. Это гарантирует обновление ОС телевизоров до Android TV 11 версии в 2021 году, а значит – обеспечит актуальность программного обеспечения на устройствах еще долгое время. Лимитированная серия KIVI QDOT также соответствует требованиям международного контент провайдера Netflix по качеству изображения и скорости работы.



Технология QDOT подразумевает использование плёнки с квантовыми точками, между LED подсветкой и слоем жидких кристаллов. Это позволяет отображать базовые цвета (RGB) с повышенной яркостью. Технология была разработана американской компанией Nanosys и призвана улучшить цветовую гамму, яркость и контрастность экрана.



Телевизоры лимитированной серии будут доступны к покупке на официальном сайте kivi.ua, а также в крупных торговых сетях. Рекомендуемые розничные цены для моделей лимитированной серии составят: 65U720 – 21 999 грн, 55U720 – 16 799 грн, 49U720 – 14 699 грн.

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