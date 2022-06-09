Mastercard анонсувала ініціативу Start Path для українських фінтехів та підприємців

9 июня 2022 г., 14:25

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Компанія Mastercard заявила про запуск нової ініціативи в рамках програми Start Path, розробленої спеціально для українських фінтех-компаній та підприємців, що має за мету надати стартапам можливість пришвидшити свій розвиток та сприятиме відновленню економіки України.



Ініціатива, оголошена в Амстердамі на фінтех-події Money 20/20 Europe, розпочнеться вже цієї осені та відбудеться за підтримки Національного Банку України та Міністерства цифрової трансформації України. Подання заявок стартуватиме цього літа. На першому етапі підтримка надаватиметься п’ятьом українським стартапам, які протягом шести місяців акселерації отримуватимуть менторську підтримку, доступ до ресурсів та можливостей нетворкінгу з провідними експертами, що зрештою допоможе у масштабуванні та прискоренні розвитку їхнього бізнесу, а також сприятиме подальшому відновленню України.



«Із початку повномасштабного вторгнення в Україну Mastercard робить свій внесок задля підтримки громадян та економіки країни. Ми відчуваємо особливу відповідальність примножувати ці зусилля та разом робити більше – і як індустрія загалом, і як міжнародна компанія, – щоби підтримати відновлення України. Як одному із найбільших світових лідерів у галузі інновацій, нам важливо надавати підтримку українським стартапам заради розвитку технологічного сектору та відновлення економіки, – зазначає Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові. – У відповідь на цей надскладний виклик ми з гордістю оголошуємо про запуск нової ініціативи, що стане ще одним кроком для забезпечення стабільності та процвітання стартап-сектору України. Цей шлях потребує об’єднаних зусиль, тому ми закликаємо всіх учасників індустрії до спільно дії у побудові світлого майбутнього України».



«Ми переконані, що цифрові фінанси важливі для України. Це один із наших пріоритетів і ключових напрямів відповідно до Стратегії НБУ до 2025 року. Розвиток фінтех-екосистеми, зокрема формування сприятливого середовища для стартапів, також є невіддільною частиною нашої Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року. Попри те, що війна проти України ще триває, ми вже повинні замислюватися, як саме має розвиватися фінансова система, щоб задовольнити потреби післявоєнного відновлення та розвитку економіки. І, безумовно, інноваційний фінансовий сектор допоможе нам побудувати якісно нові відносини у цій сфері. Тому ініціативи, спрямовані на розвиток українських фінтех-компаній та стартапів, є надзвичайно актуальними та необхідними для нашої країни, – зазначив заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан. – Ми також розуміємо, що основою для розвитку фінтеху та подальшої цифровізації є наявність сприятливого середовища та доступність інфраструктури. Тому насамперед ми працюємо над модернізацією регулювання фінансового ринку. Зокрема, ми зробили можливим впровадження Європейської директиви PSD2 та концепції відкритого банкінгу в Україні в найближчі роки, як це передбачає новий закон про платіжні послуги, а також запускаємо Регуляторну пісочницю НБУ, щоб відкрити нові можливості для українських новаторів у сфері фінансових послуг».



Заступник Міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков: «Технологічний сектор довів свою важливість для економіки, і на рівні уряду ми прагнемо підтримувати подальший розвиток галузі. У нас є довгострокова стратегія зробити Україну найбільшим європейським ІТ-хабом. Ми маємо для цього все – талановитих розробників, сприятливу екосистему стартапів та найкращі податкові умови. Цифрова економіка відіграватиме життєво важливу роль у відбудові та відродженні України. Тому інвестиції в Україну – це інвестиції у майбутнє демократичного світу».

Зазначено, нова ініціатива Start Path є продовженням поточної стратегії Mastercard, що спрямована на підтримку населення та економіки України і включає стратегічне партнерство з банками задля забезпечення стійкості їхньої інфраструктури завдяки впровадженню хмарних рішень; програму Digital First для мобільного банкінгу; партнерство з торговими партнерами для розширення доступу до послуги «Готівка на касі» та співпрацю з іншими організаціями з метою спрощення фінансових операцій між фізичними особами на території країни.



Крім того, у травні цього року Mastercard спільно із Міністерством цифрової трансформації України відкрили консультаційний центр Дія.Бізнес для українських МСБ у Варшаві. Також Центр інклюзивного зростання Mastercard оголосив про виділення благодійної допомоги у розмірі 1,9 млн доларів США на підтримку стабільності та добробуту переміщених українців, які наразі перебувають у Польщі.



Нова ініціатива є продовженням глобальної програми Start Path від Mastercard, що дає можливість технологічним стартапам на зрілих етапах розвитку швидко масштабуватися завдяки унікальному доступу до технологій Mastercard, експертизі і мережі партнерів по всьому світу. На сьогодні у рамках Start Path підтримку отримали понад 300 стартапів по всьому світу, наразі ці компанії виходять на публічні ринки, стають "єдинорогами" та укладають тривалі комерційні контракти з Mastercard. Серед відомих учасників Start Path – компанії CNote, Doconomy, Revolut та Subaio.

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