Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора, та планує активізувати діяльність представництва

9 июня 2022 г., 13:45

Як повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, компанія Starlink Ukraine («Старлінк Юкрейн») отримала ліцензію оператора.

«Щойно компанію внесли до "Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг" за номером 1. Представництво компанії SpaceX невдовзі почне активну роботу в Україні!», – зазначив Михайло Федоров.

Нагадаємо, Starlink – це проєкт компанії SpaceX, що займається розбудовою мережі для надання супутникового доступу до широкосмугового інтернету.

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