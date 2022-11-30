Масованим обстрілам України передують активні вкиди в ворожих Telegram-каналах

30 ноября 2022 г., 15:25

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Переможцем технічного напрямку National Defense Hackathon 2022, що було влаштовано Міністерством оборони та Генеральним штабом ЗСУ разом з партнерами, стала команда Valkyrie, куди увійшли фахівці компанії SoftServe. Одне з рішень, яке вони створили під час хакатону, може в майбутньому допомогти передбачати масовані обстріли з боку росії.



Загалом учасники отримали кілька завдань, серед яких був пошук кореляції даних з різних наборів даних, аби в результаті можна було отримати цінну інформацію. Команда вирішила порівняти дати обстрілів України з повідомленнями у найпопулярніших російських каналах у Telegram. Аналіз показав, що напередодні масованих ракетних ударів у таких пабліках зростає кількість пропагандистських вкидів.



“Ми проаналізували сотні повідомлень з російських популярних каналів у Telegram, і згрупували їх на основі певних ключових слів. Напередодні обстрілів ми виявили сплеск пропагандистських меседжів зі словами “страна”, “путин”, “война” та іншими. Тобто, кремль накачує суспільство інформаційними вкидами, аби підготувати їх до обстрілів і до потоків негативу. Якщо фіналізувати наше рішення і правильно використовувати дані, можна було б прогнозувати наступні масовані атаки ”, - розповідає ментор команди, Big Data менеджер у компанії SoftServe Тарас Кльоба.



Окрім кореляції даних, учасники отримали й інші завдання. Наприклад, розробити рішення для виявлення геолокації на основі IP-адреси чи створити архітектуру систем обробки даних. Усі завдання формувалися на основі реальних потреб Міністерства оборони та інших структур, тож деякі рішення переможців надалі можуть реалізувати на практиці для захисту України від агресора.



Команда SoftServe отримала першість у технічному напрямку в категорії приватних розробників. Приз, потужні комп'ютери компанії Lenovo, переможці вирішили передати на потреби команди аеророзвідки при Центрі інновацій та оборонних технологій. Загалом у хакатоні змагалася 41 команда з 300 учасників, серед яких — ІТ-фахівці, експерти з кібербезпеки, протидії дезінформації та юристи. Експертами та суддями стали кіберексперти НАТО, а також фахівці з Польщі, Великої Британії, США, Литви, Латвії, Естонії та інших країн ЄС.

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