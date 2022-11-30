Після рекордних продажів напівпровідників торік, прогноз на 2023 р. - падіння на 5%

30 ноября 2022 г., 14:15

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Обвал цін на пам'ять і невизначеність світової економіки впливають на зростання в наступному році, відмічає IC Insights.



Загальний обсяг продажів напівпровідників включає в себе сукупні продажі мікросхем, оптоелектроніки, датчиків і приводів, а також дискретних (O-S-D) компонентів. IC Insights очікує, що після зростання на 25% до 614,7 млрд дол. в 2021 р., світові продажі напівпровідників збільшаться лише на 3% у цьому році і досягнуть нового рекордного рівня продажів в 636 млрд дол.



Однак, як прогнозується, несприятливі умови, що призвели до зниження продажів напівпровідників у другій половині 2022 р., збережуться і в першій половині наступного року. Очікується, що світова економіка, яка переживає рецесію, слабкий попит на нові корпоративні та персональні комп'ютери і смартфони, підвищений рівень запасів мікросхем і триваюча слабкість ринку чипів пам'яті призведуть до скорочення загального обсягу продажів напівпровідників на 5% в наступному році. Загальний обсяг продажів ІС знизиться на 6%, в той час, як сукупні продажі O-S-D пристроїв, за прогнозами, дещо зростуть.



Після циклічного спаду у наступному році IC Insights прогнозує, що продажі напівпровідників відновляться і протягом трьох років будуть рости набагато сильніше. До кінця прогнозованого періоду у 2026 р. продажі напівпровідників збільшаться до 843,6 млрд дол., що відповідає середньорічному темпу зростання на рівні 6,5%.



По результатам 2022 року прогнозується, що чотири основні категорії напівпровідникової продукції продемонструють стійке двозначне зростання продажів. Очікується, що сегменти мікрокомпонентів та оптоелектроніки зростуть на однозначні суми. Лише на ринку пам'яті з високою циклічністю прогнозується значне падіння - на 17%, що знизить загальне зростання ринку ІС та напівпровідників в цьому році.

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