Відключення класичної версії Google Sites відкладено до 30 січня 2023 р.

30 ноября 2022 г., 16:35

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За даними Google, раніше оголошений графік відключень Sites подовжено, щоб надати клієнтам Google Workspace більше часу для переходу з класичних Google Sites на нові. Тож наприкінці січня 2023 р. (замість планованого раніше 1 грудня 2022 р.) почнуть вимикати можливість редагування будь-яких класичних сайтів, що залишилися у вашому домені (але вони залишаться видимими до автоматичного перетворення).

До кінця січня адміністратори та власники сайтів можуть вручну перетворювати класичні сайти на нові за допомогою диспетчера класичних сайтів, куди вони експортуватимуть класичні сайти за допомогою «Архіватора» (Takeout).

Після 30 січня решту класичних сайтів почнуть автоматично перетворювати на нові проєкти Sites, щоб власники сайтів могли переглядати й публікувати їх, а також експортувати статичні архіви в Google Takeout. Після цього перетворення класичні Sites будуть видалені.

Власники сайтів отримають повідомлення, щойно всі сайти у відповідному домені будуть перенесені. Це може зайняти кілька місяців, залежно від кількості та складності сайтів.

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