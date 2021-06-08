macOS Monterey позволит перемещать мышью файлы с экрана Mac на iPad

8 июня 2021 г., 14:35

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На конференции WWDC21 компания Apple анонсировала macOS Monterey, новейшую версию одной из передовых операционных систем для настольных компьютеров.



Как отмечается, в macOS Monterey станет больше возможностей для общения, эффективной работы и удобного использования нескольких устройств Apple как единой экосистемы.



Новые инструменты в macOS Monterey созданы, чтобы помочь пользователям больше успевать, сохранять концентрацию внимания и работать над общими проектами.

На Mac появятся Быстрые команды, которые помогают пользователям автоматизировать повседневные задачи и работать максимально эффективно. Точно так же, как на iPhone и iPad, Быстрые команды на Mac дают возможность без лишних хлопот выполнять действия в приложениях, которые используются чаще всего. Специально для Mac создана большая библиотека готовых действий. С их помощью пользователи могут моментально отправлять файлы, создавать анимированные GIF‑изображения и решать множество разнообразных задач. Продвинутые пользователи, желающие расширить свои возможности, могут открыть редактор Быстрых команд на Mac и адаптировать готовые Быстрые команды под собственные потребности. Быстрые команды работают во всей системе macOS, в том числе в строке меню, в Finder и Spotlight. Кроме того, их можно использовать в качестве голосовых команд для взаимодействия с Siri. Благодаря такой полной интеграции использовать Быстрые команды удобно из любого приложения. Можно просто импортировать в Быстрые команды уже имеющиеся наборы действий из Automator — и всё начнёт работать сразу же.



Новые функции в Заметках призваны помочь пользователям организовывать записи, работать над совместными проектами и создавать заметки из любого приложения. Функция Quick Note позволяет записывать новые идеи в любом приложении и на любом сайте — когда бы ни застало вдохновение. Также с помощью этой функции можно добавлять в заметки ссылки из приложений, чтобы лучше понимать, к чему относится запись. Можно добавить ссылку и на сайт в Safari, и на адрес в Картах. Во время совместной работы в Заметках с друзьями и коллегами можно добавлять упоминания, просматривать чужие правки в новом представлении Activity View и распределять заметки по категориям, присваивая им теги. Новый специальный браузер для поиска по тегам и Смарт-папки позже помогут легко найти нужные записи.

Функция «Фокусирование» помогает пользователям не отвлекаться, автоматически отфильтровывая уведомления, не связанные с текущей задачей. При желании можно установить соответствующий статус. Тогда другие узнают, что пользователь занят и его не следует беспокоить. Если активировать статус «Фокусирование» на одном из устройств пользователя, на остальных он включится автоматически. Его можно настроить в зависимости от того, чем пользователь занят: например, готовит презентацию или заканчивает работу над домашним заданием.



На обновлённых вкладках Safari станет видно больше контента при прокручивании страниц. Панель вкладок теперь окрашивается в цвет открытой веб‑страницы, а сами вкладки, панель инструментов и строка поиска объединены в цельный компактный интерфейс. Группы вкладок — новое решение для сохранения вкладок и их организации. Это очень удобно, если вы планируете поездку, поход в магазин или хотите, чтобы все вкладки, которыми вы пользуетесь ежедневно, были собраны вместе. Группы вкладок синхронизируются между Mac, iPhone и iPad, позволяя продолжать работу над проектом на любом из устройств, а также легко делиться вкладками с родными и друзьями.

С новыми функциями в FaceTime звук и изображение во время звонков стали ещё более естественными. Благодаря технологии пространственного аудио кажется, что голоса участников звонка FaceTime звучат из той части экрана, в которой находится их изображение. Изоляция голоса обеспечивает максимально чёткое звучание голосов и с помощью средств машинного обучения отфильтровывает окружающий шум. А Wide Spectrum, напротив, позволяет участникам звонка слышать все фоновые звуки. Режим «Портрет» использует мощные возможности созданной Apple системы Neural Engine в чипе M1 для размытия фона, чтобы изображение собеседника на видео было предельно качественным. А в новом режиме «Сетка» участники разговора отображаются в окнах одинакового размера.



SharePlay — это набор системных функций, позволяющих смотреть или слушать контент вместе с другими пользователями во время звонка FaceTime. Пользователи могут разделить друг с другом любимую музыку, сериал, фильм, продемонстрировать свою работу или показать другой контент друзьям и родным в реальном времени. Можно устроить виртуальную вечеринку с музыкой или совместный просмотр кино, вместе работать в приложениях с помощью демонстрации экрана — и так далее. Встроенный API позволяет сторонним разработчикам легко подключить свои приложения к FaceTime.

Universal Control позволяет без предварительной настройки свободно перемещаться между Mac и iPad, используя мышь и клавиатуру. Можно даже перетаскивать контент с одного устройства на другое: например, нарисовать с помощью Apple Pencil что‑нибудь на iPad и добавить рисунок в презентацию Keynote на Mac.



AirPlay to Mac даёт возможность транслировать практически любой контент, от новых фильмов и игр до фото из отпуска и рабочих презентаций, с iPhone или iPad на Mac с его великолепным дисплеем Retina. Прекрасная аудиосистема Mac тоже поддерживает AirPlay, поэтому Mac можно использовать для прослушивания музыки или подкастов и для воспроизведения аудио из другого источника при включении звука сразу в нескольких помещениях.

Функция Онлайн-текст использует встроенные средства машинного обучения, чтобы распознавать текст на фотографиях. Функция умеет определять, в том числе, телефонные номера, адреса, ссылки на сайты и номера для отслеживания посылок — можно копировать и вставлять распознанный текст, делать звонки по номерам, переходить по ссылкам и искать информацию. Visual Lookup также работает с помощью машинного обучения. Эта функция даёт возможность узнать больше о разных объектах на фото: животных, произведениях искусства, достопримечательностях, растениях и так далее. Эти функции работают во всей системе macOS, в том числе в Фото, Сообщениях и в браузере Safari.



Появились новые функции обеспечения конфиденциальности. Так, функция «Защита конфиденциальности в Почте» даёт пользователям возможность решать, могут ли почтовые клиенты собирать информацию о действиях получателя в Почте. А индикатор записи на Mac теперь показывает, какое именно приложение использует микрофон.



Бета-версия для разработчиков доступна участникам программы Apple Developer Program с сегодняшнего дня на сайте developer.apple.com. Общедоступная бета‑версия для всех пользователей Mac появится в следующем месяце на сайте beta.apple.com. Операционная система macOS Monterey станет доступна этой осенью в качестве бесплатного обновления.

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