Замена атомов в квантовых точках ведёт к гибким и ярким светодиодам

8 июня 2021 г., 15:27

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Исследовательской коллектив, возглавляемый учёными из Кембриджского университета (Великобритания) и Мюнхенского технического университета (TU Munich), разработал новую методику для создания более эффективных и дешёвых светоизлучающих материалов, которые могут изготавливаться струйным принтером, в том числе на гибкой основе.



В статье, опубликованной журналом Американского химического общества (ACS), авторы подробно рассказали, как им удалось радикально улучшить излучающую способность класса материалов, известного под названием галоидные перовскиты.

Они заменили один из каждой тысячи атомов свинца на ионы марганца — результатом такого легирования стало трехкратное увеличение люминесценции перовскитных нанокристаллов (квантовых точек).

Причины наблюдавшегося эффекта прояснило детальное исследование с применением лазерной спектроскопии. «Мы обнаружили, что заряды накапливаются в тех областях кристаллов, которые мы легировали, — рассказал Саша Фельдманн (Sascha Feldmann) из Кэвендишской лаборатории Кембриджа, первый автор исследования. — Будучи локализованными, эти энергетические заряды могут встречаться друг с другом и очень эффективно рекомбинировать с излучением света».

Феликс Дешлер (Felix Deschler) из Института им. Вальтера Шоттки при TU Munich, заявил, что возможность незначительно меняя химический состав материала, существенно улучшать его свойства, открывает захватывающие перспективы создания сверхъярких и недорогих светодиодных дисплеев и лазеров уже в ближайшем будущем.

А пока на повестке дня исследователей — поиск других, ещё более эффективных легирующих добавок, которые смогли бы сделать эти продвинутые световые технологии доступными в любом уголке мира.

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