Объем мирового рынка памяти NAND превысил 15 млрд долл.

8 июня 2021 г., 13:55

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В первом квартале 2021 г. объем мирового рынка памяти NAND вырос на 5,1% «QoQ» (+4,6% «YoY»), до 15,3 млрд долл., — сообщает Counterpoint Research. В то же время, в битовом исчислении рост рынка достиг 12% при снижении средних отпускных цен на 6%.

Повышенный спрос на ноутбуки с твердотельными накопителями в период повышенного интереса к удаленной работе и дистанционному обучению позволил сгладить спад спроса со стороны производителей серверов и ЦОД. Средний объем памяти NAND в смартфонах вырос 6% в годовом рассмотрении.

Достигнув выручки в размере 5,1 млрд долл., Samsung сохранила уверенное лидерство. Чипмейкер продолжает миграцию на 128-слойную V-NAND шестого поколения, что позволяет удерживать более низкую себестоимость относительно конкурентов. Выручка SK Hynix выросла на 12% «QoQ» вопреки снижению ASP на 7%. К концу года не менее 80% выпускаемых компанией чипов будут 128-слойными, причем ожидается начало массового производства 176-слойной памяти. Благодаря SSD для ноутбуков, WDC нарастила поставки в битовом исчислении на 8% «QoQ». Постепенная переориентация в части выпуска чипов для клиентских устройств, а именно рост выручки в этом направлении на 10% «QoQ», позволил частично сгладить провал (-20% «QoQ») сегмента флэш-памяти для ЦОД.

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