Logitech MX Anywhere 3 оптимизирует рабочий процесс

21 сентября 2020 г., 13:05

Компания Logitech анонсировала новые беспроводные компактные мыши MX Anywhere 3 и MX Anywhere 3 for Mac, созданные для представителей творческих профессий, программистов и всех, кто ценит производительность, портативность и комфорт независимо от места, где необходимо работать. Мышь создана для использования почти на любой поверхности, в том числе на стекле, и особенно удобна при смене локации для работы, где бы вы ни находились – дома или в офисе. Благодаря колесику нового поколения MagSpeed MX Anywhere 3 бесшумно прокручивает до 1000 строк в секунду и автоматически переключается между пошаговым и сверхбыстрым режимом прокрутки, обеспечивая высочайшую точность.

MX Anywhere 3 подключается по беспроводной сети, работает на расстоянии до 10 метров и оснащена быстрой зарядкой USB-C: полного заряда устройства хватит на 70 дней, а быстрой зарядки за одну минуту – на три часа. Существует возможность подключить до трех устройств одновременно с помощью беспроводной технологии Bluetooth или прилагаемого USB-ключа Unifying, и легко переключаться между ними одним нажатием кнопки.

Для ускорения работы можно настроить MX Anywhere 3 под конкретный рабочий процесс с предварительно заданными параметрами для определенных приложений. Также есть возможность сопряжения MX Anywhere 3 с клавиатурой MX Keys.

Устройство работает с Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS и Linux. Модель будет доступна в трех цветах: графитовом, розовом и светло-сером (Pale Grey), MX Anywhere 3 for Mac – светло-сером (Pale Grey).

