 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 38 (1233)

13.09 - 20.09

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Logitech MX Anywhere 3 оптимизирует рабочий процесс

21 сентября 2020 г., 13:05
0 
 

Logitech MX Anywhere 3 оптимизирует рабочий процесс

Компания Logitech анонсировала новые беспроводные компактные мыши MX Anywhere 3 и MX Anywhere 3 for Mac, созданные для представителей творческих профессий, программистов и всех, кто ценит производительность, портативность и комфорт независимо от места, где необходимо работать. Мышь создана для использования почти на любой поверхности, в том числе на стекле, и особенно удобна при смене локации для работы, где бы вы ни находились – дома или в офисе. Благодаря колесику нового поколения MagSpeed MX Anywhere 3 бесшумно прокручивает до 1000 строк в секунду и автоматически переключается между пошаговым и сверхбыстрым режимом прокрутки, обеспечивая высочайшую точность.

MX Anywhere 3 подключается по беспроводной сети, работает на расстоянии до 10 метров и оснащена быстрой зарядкой USB-C: полного заряда устройства хватит на 70 дней, а быстрой зарядки за одну минуту – на три часа. Существует возможность подключить до трех устройств одновременно с помощью беспроводной технологии Bluetooth или прилагаемого USB-ключа Unifying, и легко переключаться между ними одним нажатием кнопки.

Для ускорения работы можно настроить MX Anywhere 3 под конкретный рабочий процесс с предварительно заданными параметрами для определенных приложений. Также есть возможность сопряжения MX Anywhere 3 с клавиатурой MX Keys.

Устройство работает с Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS и Linux. Модель будет доступна в трех цветах: графитовом, розовом и светло-сером (Pale Grey), MX Anywhere 3 for Mac – светло-сером (Pale Grey).


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  