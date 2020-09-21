Trend Micro получила сертификат AWS Outposts Ready

21 сентября 2020 г., 13:45

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Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор Trend Micro, сообщила о том, что вендор получил сертификат AWS Outposts Ready в рамках программы Amazon Web Services Service Ready для своих решений по защите данных в гибридной облачной среде. Такой сертификат подтверждает, что Trend Micro успешно интегрировала свои решения с развёртываниями AWS Outposts.



AWS Outposts представляет собой полностью управляемую службу, которая расширяет возможности инфраструктуры AWS, служб AWS, API-интерфейсов и инструментов, позволяя использовать их практически в любом центре обработки данных, колокационном центре или локальной системе.



Как отмечается, специалисты, использующие решения Trend Micro для защиты данных в гибридном облаке, получат максимально согласованный интерфейс взаимодействия с гибридной средой, в котором адаптивность, многообразие служб и инновационный подход AWS сочетаются с надёжной системой защиты данных в масштабах всей инфраструктуры предприятия.



Сертификат AWS Outposts Ready даёт компании Trend Micro статус участника партнёрской сети AWS Partner Network (APN), решения которого полностью протестированы на совместимость с AWS Outposts.



«Мы понимаем, как важно помочь клиентам и организациям быстрее и проще выявлять потенциальные риски для безопасности, чтобы вовремя принимать необходимые меры, — говорит Джошуа Бёрджин (Joshua Burgin), генеральный директор подразделения AWS Outposts компании Amazon Web Services — Благодаря тому, что теперь решения Trend Micro доступны клиентам на платформе AWS Outposts, мы можем обеспечить комплексное представление состояния систем безопасности всей инфраструктуры клиента как в AWS Outposts, так и в AWS Regions — причём как локально, так и в облаке, — обеспечивая таким образом действительно стабильную гибридную среду».



AWS Outposts даёт организациям возможность хранить свои данные локально, используя при этом все преимущества инфраструктуры и служб AWS. Доступность решений Trend Micro для защиты данных на платформе AWS Outposts позволяет организациям с вертикальной структурой управления (например, государственным организациям и финансовым учреждениям) безопасно пройти цифровую трансформацию, соблюдая при этом все требования к постоянному хранению данных.



Согласно последнему отчету международной исследовательской и консалтинговой компании IDC, «Trend Micro является однозначным лидером в области защиты рабочих нагрузок программно-определяемых вычислений (SDC)», а доля вендора на мировом рынке решений для защиты рабочих нагрузок в гибридном облаке составляет 29,5%, свидетельствуя о сильных позициях компании на рынке решений для обеспечения безопасности в гибридном облаке.



«Наша компания по праву признана лидером в области защиты рабочих нагрузок в облаке. Кроме того, мы участвуем в партнёрской сети AWS Partner Network с 2012 года, и это делает решения Trend Micro лучшим выбором для компаний на пути их перехода в облачные среды, — заявил Марк Нунникховен (Mark Nunnikhoven), вице-президент Trend Micro по вопросам исследования облачных сред компании. — Теперь, интегрировав решения Trend Micro с AWS Outposts, мы обеспечиваем комплексную защиту данных и непрерывность процессов, поддерживая клиентов на этапе внедрения облачных технологий для эффективного решения их бизнес-задач».



Решения с сертификатом AWS Outposts Ready и их поддержка, как правило, доступны для клиентов AWS. Соответствующие сведения доступны в простой и понятной документации по развёртыванию AWS Outposts. Партнёры AWS Service Ready продемонстрировали эффективные решения, интегрированные со службами AWS, которые помогают пользователям AWS оценить производительность технологии и использовать её преимущества в различных инфраструктурах, независимо от их масштаба и сложности.



Чтобы обеспечить бесшовную интеграцию и развёртывание решений с поддержкой AWS Outposts, AWS запустила программу AWS Outposts Ready, которая призвана помочь пользователям найти решения, интегрируемые с AWS Outposts, и вместо изучения и оценки новых инструментов заняться масштабированием своих решений, интегрированных с развёртываниями AWS Outposts.

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