LG UltraGear 27GX700A — перший у світі ігровий монітор із технологією Tandem OLED

Компанія LG Electronics (LG) представила UltraGear 27GX700A — перший у світі ігровий монітор із технологією Tandem OLED четвертого покоління, сертифікований за стандартом VESA DisplayHDR True Black 500.



Модель 27GX700A оснащена новітньою OLED-технологією четвертого покоління від LG — Primary RGB Tandem, що покращує яскравість і точність передачі кольорів. На відміну від традиційних OLED-екранів, які використовують один шар випромінювання червоного, зеленого й синього світла, нова конструкція LG застосовує чотиришарову архітектуру, відокремлюючи червоний і зелений шари у дві незалежні структури.



Цей прорив у технології OLED дозволяє 27GX700A відтворювати надглибокий чорний та яскраві світлі акценти, забезпечуючи ще більш захопливий візуальний досвід як у темних, так і у яскравих сценах. Монітор отримав сертифікацію UL Solutions за «Ідеальний чорний» і став першим у світі ігровим OLED-монітором, відзначеним сертифікатом VESA DisplayHDR True Black 500 — еталоном у галузі відтворення чорного та точності кольоровідтворювання.



Монітор охоплює 99,5% колірного простору DCI-P3, забезпечуючи насичену та реалістичну картинку. Він отримав сертифікати UL Solutions за «Стабільну передачу кольору» та Intertek за «100% точності передачі кольору», що гарантує правильне й рівномірне відображення кольорів у кожному кадрі та на будь-якому рівні яскравості. А завдяки піковій яскравості в 1500 ніт ця модель розширює межі можливостей OLED, пропонуючи драматичний контраст і візуальну інтенсивність.



Крім того, LG інтегрувала технології турботи про зір, щоб знизити навантаження під час тривалих ігрових сесій, особливо на невеликій відстані від екрана. 27GX700A сертифікований UL Solutions за Eyesafe 3.0, «Без мерехтіння», «Без дискомфорту від відблисків» та «Знижене випромінювання синього світла», відповідаючи найсуворішим міжнародним стандартам із комфорту для очей при довготривалому використанні.



Щоб максимально розкрити потенціал зображення, монітор також забезпечує передову ігрову продуктивність: роздільна здатність QHD (2560x1440), надшвидкий час відгуку Gray-to-Gray (GTG) 0,03 мс і частота оновлення 280 Гц. Ці характеристики гарантують надзвичайну плавність і швидкість відгуку — ідеально для кіберспортсменів, які потребують абсолютної точності.



Для максимально плавної гри 27GX700A підтримує NVIDIA G-SYNC та AMD FreeSync Premium Pro, усуваючи розриви кадрів і підгальмовування. Додатково вдосконалена антиблікова технологія LG значно знижує віддзеркалення, забезпечуючи чіткість навіть у яскраво освітлених приміщеннях. А завдяки витонченому дизайну без рамок із чотирьох боків екран пропонує максимальну площу для занурення, що особливо цінується в конфігураціях із двома або трьома моніторами.



«Завдяки впровадженню нашої революційної OLED-технології четвертого покоління LG продовжує зміцнювати своє лідерство на ринку високопродуктивних ігрових моніторів, — сказав Й. С. Лі, голова IT-бізнесу компанії LG Media Entertainment Solution. — Наші останні інновації покликані перевершити очікування геймерів у всьому світі та подарувати їм неперевершений ігровий досвід».



Модель LG UltraGear 27GX700A доступна у всьому світі з 20 липня.

