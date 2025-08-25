Квартальний дохід власника Temu зріс на 7% до 14,53 млрд дол.

25 августа 2025 г., 17:25

0

Tweet

Китайський гігант електронної комерції PDD Holdings, материнська компанія популярних платформ Pinduoduo та Temu, опублікував фінансовий звіт за другий квартал, який значно перевершив очікування аналітиків.





На тлі новин про відновлення внутрішнього попиту та стрімке міжнародне зростання, акції компанії на премаркеті в США злетіли майже на 12%.





Згідно зі звітом, дохід PDD Holdings за квартал, що закінчився в червні, склав 103,98 мільярда юанів (14,53 млрд дол.), що на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Цей показник виявився вищим за консенсус-прогноз аналітиків, опитаних LSEG, які очікували дохід на рівні 103,34 мільярда юанів.





Проте, скоригований чистий прибуток, що припадає на акціонерів PDD, склав 32,71 млрд юанів (4,57 млрд дол.), що виявилося трохи нижче показника 34,43 млрд юанів (4,81 млрд дол.), зафіксованого роком раніше. Це падіння пов'язують з агресивною ціновою політикою та високими маркетинговими витратами, спрямованими на завоювання частки ринку.





Компанія, що сьогодні відома як PDD Holdings, була заснована у 2015 році колишнім інженером Google Коліном Хуаном (Colin Huang) з партнерами під назвою Pinduoduo (пінь (拼, pīn): означає "об'єднувати" або "складати», а дуо (多, duō) - "більше" або "багато"). Платформа швидко завоювала популярність у Китаї завдяки інноваційній моделі соціальної комерції, яка поєднувала групові покупки зі знижками та елементи гейміфікації. Такий підхід дозволив Pinduoduo кинути виклик домінуючим гравцям ринку, Alibaba та JD.com, особливо в сільських регіонах та серед чутливих до цін споживачів, пропонуючи їм товари, зокрема сільськогосподарську продукцію, напряму від виробників





Слід зазначити, що Pinduoduo через два роки після старту вже мала дохід у розмірі 1,4 мільярда юанів (280 млн дол.), а у 2019 р. показник зріс до 30,14 мільярда юанів (4,33 млрд дол.).





Капіталізація компанії зараз складає 180,45 млрд дол., а під час виходу на біржу літом 2018 р. була біля 30 млрд дол.





Останні роки стали для компанії періодом трансформації та виходу на світову арену. Закріпивши свої позиції в Китаї, PDD Holdings зробила рішучий крок до міжнародного розвитку. У вересні 2022 року була запущена платформа Temu, спочатку орієнтована більше на ринок США. Завдяки стратегії наднизьких цін, масованій рекламній кампанії та широкому асортименту товарів, Temu за лічені місяці стала одним з найбільш завантажуваних додатків у багатьох країнах світу, що стало ключовим фактором росту для всієї холдингової групи та її головним проєктом за межами Китаю.





Уряд Китаю активно стимулює внутрішнє споживання, щоб підтримати економіку. Це призвело до загострення "цінових війн" між такими гігантами, як PDD, Alibaba та JD.com. Компанії вдаються до значних знижок та акцій для залучення покупців, що, хоч і тисне на прибутковість, але суттєво нарощує обсяги продажів.





Міжнародний маркетплейс Temu, відомий своїми наднизькими цінами, продовжує стрімку експансію на ринках США та Європи. Стабілізації його позицій також сприяло тимчасове тарифне перемир'я між США та Китаєм. Агресивний маркетинг та стратегія низьких цін дозволили Temu швидко стати серйозним конкурентом для Amazon, Shein та інших локальних гравців.





Станій звіт PDD Holdings свідчить про стійкість бізнес-моделі компанії навіть в умовах глобальної економічної невизначеності та торговельної напруженості. Успіх компанії демонструє, що стратегія, орієнтована на пропонування споживачам максимально низьких цін, продовжує працювати як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках.





Однак інвестори уважно стежитимуть за тим, чи зможе компанія в майбутньому конвертувати стрімке зростання доходу у збільшення чистого прибутку, оскільки постійні цінові війни та високі витрати на просування залишаються головним викликом для її довгострокової рентабельності.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6

0

Tweet