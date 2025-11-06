ViewSonic розширює лінійку проєкторів лазерними моделями на 4000 ANSI люменів

6 ноября 2025 г., 16:35

Компанія ViewSonic оголосила про розширення лінійки безлампових проєкторів Luminous Superior Series (LS Series) двома новими лазерними моделями — LSD400HD і LSD401HD із 1,3-кратним оптичним зумом та підтримкою мережевого керування з сертифікацією Crestron і Q-SYS. Обидва забезпечують яскравість 4000 ANSI люменів у Full HD (1080p) та споживають до 59% менше енергії, ніж лампові аналоги. Модель LSD401HD пропонує 1,3× оптичний зум і повноцінне LAN-керування із сертифікаціями Crestron та Q-SYS, тоді як LSD400HD має 1,1× оптичний зум. Орієнтовані на масштабні та інтенсивні інсталяції, новинки поєднують довговічність, енерго- та вартісну ефективність і стабільну роботу для професійних AV-середовищ.



«Ринок однозначно переходить до безлампової проєкції, і ViewSonic робить високопродуктивні лазерні рішення доступними без компромісів», — зазначив Дін Цай, генеральний менеджер підрозділу ProAV Solutions Business Unit компанії ViewSonic. — «Ці нові моделі підсилюють наше зобов’язання у сфері ESG: завдяки стабільній яскравості, високій надійності для щоденної експлуатації та нижчому енергоспоживанню ми пропонуємо сталу візуальну технологію, практичну та універсальну для будь-яких професійних середовищ».



Лінійка безлампових проєкторів ViewSonic на 4000 ANSI люменів поповнилася цими моделями, долучившись до наявних варіантів — WXGA LSD400W і короткофокусного LSD400HD-ST. Енергоефективне лазерно-фосфорне джерело світла забезпечує ресурс до 30000 годин. Такий підхід знижує енергоспоживання порівняно з традиційними ламповими рішеннями, усуває потребу в заміні ламп (а отже — і ризики, пов’язані з ртуттю), та мінімізує витрати часу й коштів на обслуговування.



Модель LSD401HD орієнтована на ProAV-канал і підтримує мережеве керування з сертифікацією провідних платформ, зокрема Crestron і Q-SYS. Це спрощує інтеграцію в наявну інфраструктуру AV-систем підприємств, даючи можливість централізованого адміністрування у великих багатозальних інсталяціях, зменшуючи трудовитрати та підвищуючи доступність систем.



Обидві новинки пропонують інсталяторам широкий набір інструментів вирівнювання: 360° проєкцію, корекцію трапеції по вертикалі та горизонталі, а також швидке налаштування по 4 кутках. Це гарантує точне вирівнювання зображення навіть на нетипових поверхнях і під складними кутами — без компромісів щодо дизайну приміщення.



Поза класичними комерційними сценаріями LS Series відкриває творчі можливості для динамічних безекранних інсталяцій у роздрібних просторах, індустрії розваг і швидко зростальному сегменті спортивних симуляторів. Наприклад, у боулінг-центрах проєкція на доріжки та стіни створює панорамний 360-градусний простір, посилюючи залучення відвідувачів і стимулюючи повторні візити. Для гольф-симуляторів спеціальний Golf Mode оптимізує передачу кольорів і яскравості, реалістично відтворюючи газон, фервеї та освітлення — як у професійних GDR-комплексах, так і в домашніх системах.

