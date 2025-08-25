Безоплатні VPN-додатки виявилися пов'язаними з Росією та Китаєм

25 августа 2025 г., 15:35

Дослідники з безпеки компанії Comparitech виявили тривожні зв'язки між декількома безоплатними VPN-додатками та мережами в Росії та Китаї, що викликає серйозні побоювання щодо конфіденційності користувачів. З 24 проаналізованих VPN 12 мали російські мережеві відбитки, а 6 - китайські. Ці додатки все ще доступні в Google Play та App Store від Apple, попри потенційні ризики.



Деякі VPN, такі як Turbo VPN і VPN Proxy Master, містять китайські або російські набори для розробки програмного забезпечення (SDK), які, на думку експертів, є явними ознаками навмисного об'єднання. Ці SDK можуть надати іноземним організаціям більш глибокий доступ до даних користувачів. Примітно, що п'ять VPN були пов'язані з компанією з Шанхаю, яка підозрюється у зв'язках з китайською армією.



Було виявлено, що такі додатки, як Signal Secure VPN, Snap VPN і Now VPN, спілкувалися з китайськими доменами, а інші, такі як QuarkVPN, VPNify і Proxy Master, підключалися до російських IP-адрес. Чотири додатки для Android мали подвійні зв'язки з обома країнами. Цікаво, що Apple, здається, суворіше ставиться до видалення додатків, пов'язаних з Росією, ніж до тих, що пов'язані з Китаєм.



Хоча мережеві відбитки не підтверджують право власності, вони вказують на можливі зв'язки. Експерти попереджають, що VPN, розташовані в Китаї або Росії, не можуть гарантувати політику «без журналів» через місцеві закони, що вимагають зберігання даних та реєстрації в уряді. Це підриває основну обіцянку VPN: конфіденційність та анонімність.

