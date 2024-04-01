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LG та Meta почали активно співпрацювати, щоб розширити бізнес XR

1 апреля 2024 г., 17:25
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За повідомленням LG Electronics , компанія посилює стратегічну співпрацю з глобальним технологічним центром Meta Platforms, щоб прискорити свої доробки з розширеної реальності (XR). Як зазначається, на меті об’єднати сильні сторони обох компаній в різноманітних продуктах, контенті, послугах і платформах, аби впровадити інновації в клієнтський досвід для розвинутого віртуального простору.

Вище керівництво LG, в тому числі генеральний директор Вільям Чо та президент компанії Home Entertainment Пак Хьон Сей, у лютому зустрілися з засновником і генеральним директором Meta Марком Цукербергом у вежах-близнюках LG, що розташовані в Юідо, Сеул. Під час двогодинної сесії обговорювали бізнес-стратегії та міркування щодо розробки пристроїв XR нового покоління.

Як передбачає LG, об’єднавши платформу Meta з власними можливостями контенту/сервісу телевізійного бізнесу, можна сформувати особливу екосистему в домені XR, який є одним із нових напрямків бізнесу компанії.

XR-системи здатні обійти обмеження мобільних екранів стосовно занурення та інтуїтивності. Пристрої, які можна носити, пропонують потенціал для значного розширення взаємодій зі споживачами. Як попередньо зазначив генеральний директор Чо: «Ми вбачаємо перспективи для персональних пристроїв наступного покоління на бізнес-арені XR».

Минулого року LG оприлюднила бачення Future Vision 2030, окресливши довгострокову мету перетворитися на компанію розумних рішень для дому, яка зможе безперешкодно об’єднувати та розширювати користувацький досвід у різних сферах, включаючи домашні, комерційні, мобільні та віртуальні простори. У межах організаційних перестановок наприкінці року всередині компанії Home Entertainment створили спеціалізований бізнес-підрозділ XR, щоб прискорити пошук нових підприємств на арені віртуального простору.

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