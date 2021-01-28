LG выпустила мониторы серии Ultra

28 января 2021 г., 12:21

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Компания LG Electronics анонсировала новые мониторы серий UltraGear, UltraWide и UltraFine.



Как отмечается, новые игровые мониторы LG UltraGear - модели 27GP950, 32GP850 и 34GP950G - оснащены экранами Nano IPS и временем отклика 1мс GTG (от серого к серому), имеют высокой разрешение экрана и широкий цветовой охват (DCI-P3 98%).

Модель 27GP95027 с диагональю 27 дюймов и разрешением 4K UHD имеет частоту обновления 144 Гц ( с возможностью разгона до 160 Гц.) Монитор оснащен HDMI 2.1 с поддержкой переменной частотой обновления экрана (VRR) для плавной смены изображения. Есть аппаратная калибровка LG.



LG 32GP850 является преемником 27GL850 - 31,5-дюймовый монитор Quad High Definition (QHD) Nano IPS обеспечивает высокую скорость обновления экрана 165 Гц, имеет ЖК-панель с возможностью разгона до 180 Гц, совместим с Nvidia G-Sync.



Устройство LG 34GP950G с 34-дюймовый дисплеем UltraWide QHD Nano IPS с соотношением сторон 21:9 и частотой обновления 144 Гц (с возможностью разгона до 180 Гц) сертифицировано Nvidia G-Sync Ultimate.



Модели 27GP950 и 34GP950G сертифицированы VESA DisplayHDR 600, а монитор 32GP850 поддерживает HDR10. Каждая модель оснащена экраном с матовым покрытием для уменьшения бликов.

Система LG UltraWide 40WP95C представляет собой многофункциональное устройство с 40-дюймовым изогнутым дисплеем Nano IPS с разрешением 5K2K UltraWide (5120 x 2160) и соотношением сторон 21:9. Как отмечается, благодаря большому экрану, этот монитор может заметно увеличить эффективность работы, позволяя просматривать и обрабатывать на экране больше информации, он имеет 98-процентный (стандартный) охват цветового пространства DCI-P3 и 135-процентное цветовое пространством sRGB, поддерживает HDR 10. Thunderbolt 4 одновременно обеспечивает быструю передачу данных и подачу питания по одному кабелю.

Монитор LG UltraFine Display OLED Pro (модель 32EP950) с 4К OLED-дисплеем обеспечивает коэффициент контрастности 1000000:1 и точность цветопередачи, охватывая 99% (типично) цветового пространства DCI-P3 и Adobe RGB.

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