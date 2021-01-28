Viber: бизнес все чаще отдает предпочтение диалогу с клиентами

28 января 2021 г., 11:35

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Компания Rakuten Viber в Украине подвела итоги 2020 г. и определила ключевые глобальные и локальные тенденции во взаимодействии бизнеса с аудиторией посредством одноименного приложения для обмена сообщениями.

Связанные с пандемией Covid-19 ограничительные меры привели к тому, что компании стали активнее переключаться на цифровые инструменты взаимодействия с клиентами. В частности это стало причиной роста числа брендов, которые используют Viber для решения бизнес-задач. Так в 2020 г. количество компаний, которые стали взаимодействовать с потребителями с помощью бизнес-сообщений, глобально увеличилось на 58% по сравнению с 2019 г. В то же время общее число бизнес-уведомлений выросло на 21%.

Бренды отдавали предпочтение больше транзакционным, нежели промо-сообщениям – их стало больше на 37%. Транзакционные сообщения не только выгодны компаниям, но и удобны пользователям, к примеру, сдав анализы в лаборатории, теперь не нужно ехать за результатом – его пришлют с помощью сообщения в Viber. Аналогично придет уведомление о статусе заказа еды, времени доставки интернет-товаров, напоминание о записи к ветеринару и пр. Также за последний год возросла тенденция в использовании двухстороннего обмена сообщениями – диалогов – из-за высокого спроса на общение с брендами онлайн. В Украине данные показатели также выросли по всем позициям. Вдвое больше компаний стали использовать Viber для взаимодействия с клиентами и улучшения сервиса их обслуживания. Наибольший спрос был на транзакционные сообщения – плюс 35%.

Желание взаимодействовать с пользователями в естественной для них среде – приложениях для обмена сообщениями – привело также к росту числа брендов, которые размещают рекламу в Viber – во всём мире их стало больше на 115%. В Украине данный показатель вырос на 65%. Чаще всего рекламные инструменты в приложении использовали компании из сегментов мобильных игр (на 122% чаще, чем в 2019 г.), доставки еды (на 174%) и социальные медиа (на 244%). За прошедший год на 48% выросло и количество компаний, использующих чат-боты. В Украине этот показатель увеличился на 25%.

Для бизнеса Viber предлагает решения для обмена сообщениями (чат-боты, бизнес-сообщения), брендированные стикеры и медийную рекламу. Сообщения бывают транзакционными (например, подтверждение заказа или доставка товара), промо (сообщения со специальным предложением или акцией), а также диалоги (клиентская поддержка, получение обратной связи, оформление заказов).

За прошлый год Viber представил ещё несколько функций для взаимодействия бизнеса с аудиторией. Так, например, осенью 2020 г. Украина стала первой страной в мире, где запустился сервис Chatbot Payments, позволяющий компаниям проводить и принимать транзакции от клиентов с помощью чат-ботов. Также Viber представил функцию отправки файлов между брендами и потребителями (Viber File Sharing), которая доступна в бизнес-сообщениях платформы. Сервис поддерживает отправку разных типов документов размером до 25 Мб.

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