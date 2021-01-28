Успешный четвертый квартал не помог рынку смартфонов выйти в плюс по итогам года

28 января 2021 г., 13:05

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Несмотря на рост, отмеченный в финальной календарной четверти, мировой рынок смартфонов по итогам 2020 г. не сумел выйти в плюс по поставкам.

В IDC насчитали 385,9 млн глобально отгруженных с октября по декабрь смартфонов, что на 4,3% больше по измерителю «YoY». В целом за год рынок освоил почти 1,3 млрд устройств, что на 6% меньше, нежели в 2019 г.

Успешная концовка года связывается с частичным восстановлением спроса после весеннего локдауна, нарастающим интересом к 5G-моделям, агрессивными промо-акциями, возросшей популярностью продуктов из нижнего и среднего ценовых диапазонов. Кроме того, вендоры сумели извлечь ошибки из ситуации с карантинными ограничениями и основательно поработали над каналами беспроблемной доставки смартфонов конечным потребителям.

Успешное продвижение iPhone 12 позволило Apple отгрузить свыше 90 млн смартфонов, выйдя, тем самым в лидеры квартала. Причем, для вендора рассматриваемый период оказался рекордным исходя из объема поставок. Оказавшийся на второй строке рейтинга Samsung выросла на более скромные 6,2%, чему во многом поспособствовали аппараты серии А. Следом разместились Xiaomi и OPPO, существенно улучшившие свое положение за счет возникших у Huawei трудностей.

Вопреки ощутимому сокращению поставок, по итогам 2020 г. Samsung сохранила первую позицию. Apple удалось подняться на одну ступеньку вверх, заметно сократив отрыв от лидера.

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